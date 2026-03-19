Nesta segunda-feira (16), a Receita Federal finalmente divulgou todas as informações relacionadas à declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2026, que é referente ao ano-base 2025.

Publicadas no Diário Oficial da União (DOU) logo após o anúncio, as informações não apenas apresentaram as regras do período vigente, como também estabeleceram o prazo para envio dos dados, definindo até quando os contribuintes poderão declarar seus impostos.

De acordo com a Receita, o período para o envio do documento será iniciado no dia 23 de março e chegará ao fim às 23h59 do dia 29 de maio, dando aos cidadãos pouco mais de um mês para encaminhar as informações solicitadas.

Vale destacar que, embora a Lei 15.270/2025, que isenta do IRPF os cidadãos que recebem até R$ 5 mil, tenha sido aprovada, sua aplicação ocorrerá apenas na declaração de 2027, referente ao ano-base de 2026. Sendo assim, permanecem obrigados à declaração os seguintes contribuintes (via Jovem Pan):

Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;

Obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma ultrapassou R$ 200 mil no ano;

Tinham posse ou a propriedade de bens e direitos com valor total superior a R$ 800.000,00 até o dia 31 de dezembro;

Realizaram operações em bolsas de valores, mercadorias ou futuros acima de R$ 40 mil no ano, ou com apuração de ganhos líquidos tributáveis;

Obtiveram isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóvel residencial, desde que tenham adquirido outro imóvel em até 180 dias;

Registraram receita bruta superior a R$ 177.920 em atividade rural;

Passaram à condição de residentes no Brasil em qualquer mês e permaneceram nessa situação até 31 de dezembro de 2025;

Optaram por declarar bens, direitos e obrigações de entidade controlada no exterior como se fossem de titularidade direta;

Possuem bens ou capital no exterior.

Como declarar o Imposto de Renda: confira o passo a passo

Após organizar seus ganhos, baseando-se nos critérios mencionados anteriormente, os contribuintes devem baixar o Programa Gerador da Declaração (PGD) ou usar o app “Meu Imposto de Renda”, que pode ser acessado com as credenciais da conta Gov.br, e seguir as etapas abaixo para transmitir as informações: