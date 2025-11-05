Moradores de Boa Vista interessados em participar do programa habitacional Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 têm apenas até esta sexta-feira, 7 de novembro, para finalizar a inscrição.

A data marca o encerramento do prazo estipulado pela Prefeitura para o cadastramento online.

Embora algumas pessoas tenham relatado dificuldades técnicas ao acessar o sistema, o município orienta que os candidatos mantenham a tentativa, pois o site continua recebendo inscrições normalmente.

Prazo para finalizar indicação no Minha Casa Minha Vida está acabando

O programa Minha Casa Minha Vida é voltado a famílias de baixa renda, especialmente aquelas que ganham até R$ 2.850 por mês. Além do critério de renda, é exigido que os candidatos estejam com o Cadastro Único (CadÚnico) ativo e atualizado.

A proposta da iniciativa é facilitar o acesso à moradia digna para as populações mais vulneráveis. Nesta etapa, estão sendo contempladas unidades habitacionais em dez bairros da capital roraimense, entre eles Caimbé, Cidade Satélite, Jardim Tropical e Centenário.

Todo o processo de inscrição no Minha Casa Minha Vida para moradores da cidade é feito digitalmente por meio da plataforma Cidade Social, disponível no site oficial da Prefeitura de Boa Vista.

Os interessados devem acessar o portal, fazer login com e-mail e senha já cadastrados em serviços municipais, como programas sociais e esportivos, e, em seguida, selecionar a opção “Inscrições MCMV”.

Quem nunca utilizou a plataforma precisará criar uma conta para preencher os dados exigidos.

Prefeitura de Boa Vista orienta interessados no Minha Casa Minha Vida sobre o que fazer em relação a falhas no portal Cidade Social

Apesar da expectativa, o processo tem gerado frustração em alguns candidatos. Relatos de instabilidade na página, falhas na criação de senha e dificuldade para acessar o sistema após o cadastro têm sido frequentes.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social afirmou que o sistema está operando normalmente, mas que picos de acesso simultâneo podem causar lentidão.

A Prefeitura explicou ainda que quem já possui conta em serviços como o Família que Acolhe ou projetos sociais municipais deve usar o mesmo e-mail e senha para se logar.

Caso tenha esquecido a senha, o usuário pode redefini-la por meio do link enviado ao e-mail e número de celular cadastrados.

Já aqueles que não lembram qual e-mail foi usado devem entrar em contato, exclusivamente por mensagem, com a equipe do programa pelo WhatsApp (95) 98410-5984, informando nome completo, CPF, data de nascimento e o problema enfrentado.

O processo seletivo seguirá critérios estabelecidos em decreto, priorizando, entre outros fatores, famílias que moram na cidade há mais de dez anos e aquelas com pessoas idosas, com deficiência ou chefiadas por mulheres.