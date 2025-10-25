A Prefeitura de Campo Belo do Sul, no estado de Santa Catarina, anunciou a abertura do processo seletivo nº 01/2025. A iniciativa tem como objetivo criar um cadastro reserva para diferentes cargos e níveis de escolaridade, com contratações temporárias voltadas a suprir demandas específicas das secretarias municipais. As inscrições estarão abertas entre os dias 10 de outubro e 12 de novembro de 2025, exclusivamente pela internet. Cada candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que sejam para períodos distintos, conforme previsto no edital.

Oportunidades em várias áreas e faixas salariais

O processo oferece vagas que contemplam desde o ensino fundamental até o superior, abrangendo diferentes funções na administração pública. Entre os cargos disponíveis estão Médico, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Cuidador e Jardineiro, entre outros. As remunerações variam conforme o cargo e a carga horária, indo de R$ 1.539,15 a R$ 18.438,44.

Durante o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá declarar que está ciente de todas as condições exigidas para o cargo escolhido e se comprometer a seguir as regras definidas pela Prefeitura.

Etapas de seleção

O processo seletivo contará com diferentes fases de avaliação. Todos os inscritos passarão por uma prova escrita de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de Motorista, haverá também uma etapa prática, enquanto os professores serão avaliados por meio da análise de títulos. Essas etapas visam garantir que os selecionados possuam as habilidades e competências necessárias para o desempenho das funções.

Divulgação e acompanhamento dos resultados

Os resultados serão publicados no site oficial da organizadora. Após a divulgação preliminar, haverá prazo para recursos antes da divulgação final da lista de aprovados. As convocações ocorrerão conforme a necessidade da administração municipal, dentro do período de validade do processo — que poderá ser prorrogado por igual tempo.

Atenção aos prazos e comunicados oficiais

Os candidatos devem acompanhar atentamente as atualizações e comunicados referentes à seleção, garantindo o cumprimento de todas as etapas. O processo representa uma boa oportunidade para quem busca atuar no serviço público municipal, em um certame que valoriza a qualificação e a transparência.