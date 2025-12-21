A já conhecida rivalidade entre Brasil e Argentina ganhou um novo capítulo nos últimos dias após uma publicação do presidente argentino, Javier Milei, nas redes sociais. O chefe do Executivo do país vizinho compartilhou imagens que dividem a América do Sul entre governos alinhados à direita e à esquerda, exaltando o próprio projeto político e provocando reações imediatas em outros países da região.

Imagem associa governos a cenários contrastantes

A polêmica teve início com a divulgação de uma ilustração que retrata os países governados pela direita como espaços futuristas, organizados e tecnologicamente avançados. Já as nações identificadas com governos de esquerda aparecem associadas a cenários de pobreza e precariedade urbana. O Brasil, incluído nesse segundo grupo, foi representado de forma que muitos internautas interpretaram como uma alusão a favelas e à desordem urbana.

Embora a imagem não tenha sido produzida pela equipe presidencial, Milei republicou o conteúdo nos stories do Instagram, acrescentando uma legenda que celebra o que ele classificou como avanço da direita no continente. A postagem rapidamente ganhou repercussão e foi amplamente compartilhada por perfis alinhados ao governo argentino.

Contexto político da publicação

A ilustração foi divulgada em meio à comemoração da vitória de José Antonio Kast na eleição presidencial do Chile. No desenho, países como Brasil, Colômbia, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela aparecem associados ao campo da esquerda. Já Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru foram colocados no grupo identificado com a direita.

Outras postagens reforçam discurso ideológico

Não foi a única manifestação do presidente argentino nesse sentido. Milei também compartilhou outra imagem que colore o mapa sul-americano de acordo com a orientação política dos governos. Em vermelho, estariam os países de esquerda; em azul, os alinhados à direita. A publicação veio acompanhada da frase “a esquerda retrocede e a liberdade avança”.

Repercussão e críticas nas redes sociais

As postagens geraram críticas de internautas e analistas políticos, que apontaram tom provocativo e simplificação excessiva da realidade social e econômica dos países retratados. Para muitos, o episódio reforça o uso das redes sociais como instrumento de disputa ideológica e amplia o clima de tensão política entre governos da região.