A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vinculada ao Ministério da Saúde, é responsável por regulamentar e fiscalizar produtos e serviços que impactam a saúde da população. Em mais uma medida voltada à segurança alimentar, o órgão anunciou a proibição do uso de determinados tipos de plásticos em alimentos e preparos de confeitaria, afetando especialmente quem trabalha com doces decorados.

Glitter e pó decorativo fora da cozinha

De acordo com a Anvisa, substâncias plásticas como o polipropileno (PP) micronizado não podem ser utilizadas em produtos alimentícios, sejam eles caseiros ou industrializados. O material, encontrado em alguns tipos de glitter e pós decorativos usados em bolos e doces, não é considerado seguro para consumo humano.

Com isso, confeiteiros e fabricantes estão proibidos de empregar esses produtos em alimentos. O uso fica restrito a itens puramente decorativos, como enfeites de festas e objetos que não entram em contato direto com a comida.

Ingredientes devem ser aprovados

A Anvisa reforça que qualquer produto usado para colorir ou enfeitar alimentos deve ser fabricado a partir de ingredientes e aditivos previamente autorizados pelo órgão. Antes da liberação, é feita uma avaliação rigorosa sobre a segurança do consumo. Apenas materiais aprovados podem ser incluídos nas chamadas “listas positivas”, que determinam limites e condições específicas de uso.

Atenção aos rótulos e denúncias

Profissionais e consumidores devem estar atentos às embalagens dos produtos. Itens vendidos em lojas de festas podem incluir tanto pós comestíveis quanto decorativos de uso restrito. Para evitar riscos, é importante verificar se há indicação de que o produto é próprio para consumo.

Denúncias sobre irregularidades podem ser registradas pelo portal Fala.BR, pelo chat disponível no site da Anvisa ou pelo telefone 0800 642 9782. O órgão recomenda fornecer o máximo de informações possíveis para garantir a investigação adequada.