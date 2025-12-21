O Governo do Paraná instituiu uma nova política pública voltada à inclusão social e ao reconhecimento da experiência da população idosa. No dia 2 de dezembro de 2025, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou o decreto nº 12.097/2025, que cria a Bolsa Agente do Saber. A iniciativa integra o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa e será coordenada pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi).

A proposta prevê o pagamento de uma bolsa mensal para idosos em situação de vulnerabilidade socioeconômica que atuem em suas comunidades, compartilhando conhecimentos adquiridos ao longo da vida e fortalecendo vínculos sociais.

Como funciona a Bolsa Agente do Saber

O programa transforma idosos em Agentes do Saber, com direito a uma bolsa de R$ 450 mensais. O benefício é concedido por até 12 meses, com possibilidade de renovação por igual período. Em troca, os participantes devem cumprir uma carga de 16 horas semanais de atividades em órgãos públicos, entidades parceiras ou espaços comunitários.

De acordo com o decreto, não há criação de vínculo empregatício. A atuação tem caráter educativo e social, sem substituir profissionais já existentes. Cada participante terá um Plano Individual de Desenvolvimento de Ativo Social, elaborado com acompanhamento técnico, que define metas, atividades e responsabilidades.

Quem pode participar da iniciativa

Para ingressar no programa, é necessário ter 60 anos ou mais, autonomia preservada e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com comprovação de vulnerabilidade socioeconômica. O decreto também estabelece escolaridade mínima correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Outro requisito é a participação recente em formações da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), garantindo que os candidatos estejam inseridos em processos de capacitação continuada.

Papel das universidades na formação

A Unapi, vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), atua em parceria com a Semipi e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar). O programa oferece cursos e atividades nas áreas de cidadania, cultura, memória e tecnologias sociais, preparando os idosos para a atuação comunitária.

Seleção e adesão dos municípios

A escolha dos participantes será feita pelas Comissões Municipais do Agente do Saber, criadas pelas prefeituras interessadas. Inicialmente, apenas municípios que já contam com unidades da Unapi poderão aderir ao programa. A ampliação para outras cidades ocorrerá de forma gradual, conforme a estrutura local disponível.