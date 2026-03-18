Milhões de proprietários de imóveis na Espanha foram surpreendidos com uma notícia que pode mexer diretamente no bolso: uma grande parte das residências do país terá de passar por reformas obrigatórias até 2030 para atender às novas normas de eficiência energética estabelecidas pela União Europeia.

A medida, que faz parte de um pacote mais amplo de regras ambientais, exige que casas antigas — muitas construídas antes de 1980 — alcancem certos padrões mínimos de desempenho energético para reduzir o impacto ambiental e melhorar o conforto dos moradores.

O principal objetivo é que, até 2033, todas as habitações atinjam ao menos uma classe energética D, conforme critérios modernos de eficiência que avaliam o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa.

A legislação afeta especialmente imóveis com desempenho abaixo do mínimo exigido, forçando proprietários a investir em melhorias no isolamento térmico, substituição de janelas e portas, atualização de sistemas de aquecimento e refrigeração, além de soluções contra umidade e ventilação ineficiente.

A implementação dessas reformas obrigatórias representa um desafio significativo, tanto técnico quanto financeiro, para muitos donos de casas. Estima‑se que apenas cerca de 20% dos lares espanhóis já cumprem os padrões mínimos exigidos, o que significa que um grande número de residências — mais de um milhão — precisará de intervenções substanciais até o final da década.

O ritmo de renovação imposto também exige mobilização de recursos, mão de obra especializada e acesso facilitado a financiamentos que ajudem os proprietários a arcar com os custos. A medida segue a diretriz europeia que visa reduzir o consumo energético do parque imobiliário e, de forma mais ampla, contribuir com as metas climáticas e de transição energética até 2050.

Impactos no mercado imobiliário e no custo de vida

Especialistas apontam que a obrigação de reformar pode pressionar ainda mais os preços dos imóveis e dos aluguéis na Espanha, já que os proprietários tendem a repassar parte dos custos das obras para os futuros compradores ou inquilinos.

O mercado imobiliário espanhol, que já enfrenta alta demanda e oferta limitada em muitas regiões urbanas, pode ver uma intensificação das desigualdades entre imóveis novos ou eficientes e aqueles que ficam para trás no processo de adaptação às normas europeias.