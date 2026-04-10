O mês de abril de 2026 apresenta-se como um período oportuno para aqueles que desejam concretizar planos de viagem ou apenas desfrutar de um descanso prolongado, uma vez que conta com dois feriados extensos com algumas semanas de diferença.

E vale destacar que, com o fim do feriado promovido pelas celebrações de Páscoa, os brasileiros agora aguardam ansiosamente pela chegada do dia 21 de abril, quando será celebrado o Dia de Tiradentes.

A data homenageia o militar e dentista Joaquim José da Silva Xavier, que se tornou um mártir da independência brasileira e herói nacional por ter participado ativamente do movimento de inconfidência contra a Coroa Portuguesa no século XVIII.

De acordo com o calendário, em 2026, o feriado coincidiu com uma terça-feira, o que fará com que a semana fique mais curta para muitos trabalhadores e, principalmente, muitos estudantes, uma vez que a data é considerada uma celebração de nível nacional.

Dessa forma, quem planeja aproveitar um novo período de descanso prolongado não terá que esperar muito, já que, em menos de duas semanas, isso já será possível.

Ponto facultativo: feriado pode estender fim de semana em muitas capitais

É relevante destacar que, em alguns locais do Brasil, muitas pessoas terão a chance de prolongar o fim de semana, já que governos de alguns estados decretaram ponto facultativo para a segunda-feira (20). São eles:

Amapá;

Amazonas;

Bahia;

Distrito Federal;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Pará;

Paraíba;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Roraima;

Santa Catarina;

Tocantins.

Com isso, em vez de retomar a rotina e usufruir do descanso apenas posteriormente, muitos moradores das localidades mencionadas só precisarão voltar ao trabalho a partir de quarta-feira (22). Porém, é recomendável confirmar se os empregadores acataram as determinações do governo local, se mostrando dispostos a conceder a folga adicional.