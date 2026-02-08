O mercado brasileiro de carros elétricos vem crescendo, e uma série de modelos mais acessíveis já está disponível por aqui em 2026. Entre os cinco elétricos 0 km mais baratos — com preços que vão de cerca de R$ 99.990 a R$ 184.800 — há opções ideais para quem busca economia, uso urbano ou boa autonomia sem pagar preços exorbitantes.

Em 5º lugar está o BYD Dolphin, com preço entre R$ 149.990 (versão GS) e R$ 184.800 (Plus). Esse hatch elétrico traz motor elétrico com potência que varia conforme a versão e autonomia que pode chegar a até 329 km segundo o PBEV, dependendo da configuração escolhida, destacando-se pelo espaço e conjunto equilibrado entre desempenho e conforto.

No 4º lugar aparece o Geely EX2, com valores de R$ 119.990 a R$ 136.800. Ele conta com motor elétrico de cerca de 116 cv e torque de 150 Nm, entregando autonomia de aproximadamente 289 km pelo PBEV, o que o torna uma opção interessante para quem precisa de um elétrico com mais alcance e potência na mesma faixa de preço.

Em 3º lugar está o JAC E-JS1, com preço entre R$ 119.900 e R$ 125.900. Equilibrando custo e eficiência, o modelo tem motor de cerca de 62 cv e torque de 150 Nm, com autonomia oficial de 161 km, sendo bastante adequado ao uso urbano e rotinas diárias mais curtas.

Já no 2º lugar fica o BYD Dolphin Mini, custando de R$ 118.990 a R$ 119.990. Ele vem com motor elétrico de cerca de 75 cv e torque de 135 Nm e bateria de maior capacidade, proporcionando autonomia entre 250 km e 280 km, conforme a versão, combinando bom alcance com preço competitivo no segmento.

No topo da lista, 1º lugar, está o Renault Kwid E-Tech, com o menor preço do país a partir de R$ 99.990. Compacto e urbano, ele tem motor de cerca de 65 cv e 113 Nm de torque, bateria menor e autonomia na faixa de 180 km pelo PBEV, ideal para deslocamentos diários em centros urbanos.