Com a chegada do clima mais quente a diversas regiões do país, muitos condutores se questionam sobre a performance dos combustíveis flexíveis sob temperaturas elevadas. O aumento do calor pode modificar as características da gasolina e do etanol, alterando o padrão de consumo do veículo e, consequentemente, impactando o orçamento diário. A decisão entre os dois depende de uma série de fatores físicos e, principalmente, econômicos.

O efeito do calor no consumo

Para compreender a eficiência de cada um no verão, é crucial entender como a temperatura interfere. Em dias quentes, fenômenos como a expansão volumétrica e, notadamente, a evaporação (especialmente da gasolina), diminuem a eficácia do líquido presente no tanque.

Em termos práticos: o combustível ganha volume, mas sua densidade energética diminui. Com menos potencial de energia para a combustão, o motorista precisa abastecer com mais frequência.

Adicionalmente, o desempenho do motor é prejudicado pelo ar quente. O ar aquecido é menos denso e carrega uma quantidade menor de oxigênio para a câmara de queima. Essa escassez de oxigênio reduz o torque e a potência do motor. Para compensar essa perda, o motorista tende a pressionar mais o acelerador, o que inevitavelmente eleva o consumo.

Diferenças de rendimento e o fator preço

Em condições normais, a gasolina possui uma densidade energética superior, o que a faz render mais quilômetros por litro. O etanol, em contrapartida, tem um poder calorífico menor, exigindo um volume maior para gerar a mesma performance.

Com o calor intenso, a gasolina sofre mais com a evaporação acelerada, e a dilatação reduz a eficiência da queima. Embora o etanol também sofra com o aumento da temperatura, sua taxa de evaporação tende a ser menor que a da gasolina, podendo oferecer uma ligeira compensação em determinadas condições climáticas.

No entanto, a vantagem final é determinada pelo preço.

O etanol só se torna a escolha mais econômica se o seu valor for baixo o suficiente para cobrir sua eficiência energética inferior, que geralmente é 25% a 30% menor que a da gasolina. A regra permanece simples: divida o preço do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for igual ou inferior a 0,70, o etanol é a opção mais vantajosa para o bolso, independentemente do calor.

Além da temperatura: fatores adicionais

A variação térmica não é o único elemento que influencia o gasto no posto. O uso constante do ar-condicionado, essencial nos dias quentes, consome mais combustível. Estacionar o veículo sob o sol forte ou em locais abafados também prejudica a eficiência, assim como o armazenamento inadequado nos próprios postos, onde o calor pode reduzir o potencial energético do combustível antes que ele chegue ao seu carro.

Para economizar nos dias quentes, algumas práticas são recomendadas: