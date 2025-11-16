O pagamento do salário é uma das principais obrigações legais de qualquer empregador. Todo mês, o trabalhador espera receber seu vencimento corretamente, já contando com descontos previstos em lei, como a contribuição ao INSS e o vale-transporte, quando utilizado.

No entanto, é cada vez mais comum que empresas apliquem abatimentos no salário que não são autorizados pela legislação trabalhista, e muitas vezes, o funcionário nem sabe que está sendo lesado.

Qual o desconto de salário que as empresas NÃO podem fazer mas acaba acontecendo?

Entre os descontos indevidos mais frequentes está o de prejuízos causados por falhas ou acidentes no trabalho.

Um exemplo típico ocorre com operadores de caixa em comércios e supermercados: ao fim do expediente, se houver diferença no caixa, alguns empregadores deduzem esse valor diretamente do salário do funcionário.

O que poucos sabem é que esse tipo de desconto só é legal quando há um acordo formal estabelecido por escrito e se o erro tiver sido causado por negligência comprovada, algo que, na prática, raramente é investigado com o devido rigor.

É exatamente por isso que muitos trabalhadores de caixas recebem a chamada “quebra de caixa”, quantia extra para compensar possíveis descontos de perdas de centavos ou poucos reais que se acumulam ao longo do mês.

Outro caso comum envolve o abatimento por danos materiais, como a quebra acidental de equipamentos ou a perda de produtos.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é clara ao afirmar que o trabalhador não pode ser responsabilizado financeiramente por acidentes sem dolo, ou seja, sem a intenção de causar o dano.

Se não houver prova concreta de que o ato foi deliberado e se isso não estiver previsto em contrato, o desconto é ilegal.

Punição financeira extra por atrasos ou faltas, para além do desconto do dia não trabalhado, também é proibido

Também são frequentes as deduções por faltas ou atrasos, aplicadas de forma arbitrária.

Embora a empresa possa descontar dias não trabalhados, a imposição de multas adicionais, como punição financeira, só é válida se estiver prevista em acordo coletivo ou convenção da categoria.

Fora dessas hipóteses, trata-se de prática abusiva.

Essas irregularidades não são apenas imorais, elas podem gerar consequências legais.

Empregadores que realizam descontos indevidos estão sujeitos a ações trabalhistas, pagamento de indenizações e, em casos extremos, até autuações por parte da fiscalização do trabalho.

E quais descontos no salário são permitidos?

Em contrapartida, existem sim descontos permitidos, desde que respeitem os limites legais e estejam previstos em contrato ou legislação.

Isso inclui contribuições para a Previdência Social, Imposto de Renda retido na fonte, planos de saúde, vale-refeição com coparticipação, empréstimos consignados e pensão alimentícia, além das faltas não justificadas.

O conhecimento é a melhor defesa do trabalhador. Estar atento aos valores descontados e buscar orientação jurídica em caso de dúvidas é essencial para garantir que seus direitos sejam respeitados.