Mesmo após quase quatro anos de sua morte, a herança deixada por Marília Mendonça continua em destaque. Avaliada em cerca de R$ 500 milhões, a fortuna da cantora, considerada um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, ainda passa por processo de inventário. O valor é resultado de uma década de carreira marcada por recordes de público, sucessos nas paradas e uma extensa obra musical.

Herança sob tutela da mãe da cantora

Todo o patrimônio de Marília será destinado ao filho, Léo, de cinco anos, único herdeiro da artista. No entanto, por ser menor de idade, o menino não tem acesso direto aos bens. A administração dos valores e empresas fica sob responsabilidade de quem detém a tutela dos bens — no caso, a mãe da cantora, Ruth Moreira. Quando completar 18 anos, Léo poderá assumir o controle total do patrimônio.

A mãe da artista já havia afirmado, em entrevistas, que o inventário segue em andamento e ainda não foi finalizado. Essa demora reacendeu rumores de que a disputa judicial pela guarda de Léo teria motivações financeiras, algo que os envolvidos preferem tratar com discrição.

Obras continuam gerando lucros

Mesmo com o inventário pendente, o filho de Marília já é beneficiado pelos direitos autorais e novos projetos relacionados à cantora. Documentários, filmes e lançamentos póstumos estão em desenvolvimento, e os lucros obtidos com essas produções serão destinados a Léo. Além disso, as 335 músicas registradas em vida continuam rendendo royalties.

Pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), esses rendimentos podem ser recebidos por até 70 anos após a morte da artista — no caso de Marília, até 2092.

Empresas e divisão familiar

Atualmente, cinco empresas continuam ativas em nome de Marília Mendonça. Em uma delas, Ruth Moreira aparece como sócia. Segundo a própria mãe da cantora, a divisão dos lucros foi definida da seguinte forma: 30% para Léo e 20% para ela.