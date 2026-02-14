A Receita Federal comunicou que as normas do Imposto de Renda 2026, como o calendário oficial de entrega da declaração e a data de liberação do programa, serão divulgadas na primeira quinzena de março. Em 2025, o envio começou em 15 de março e foi encerrado em 31 de maio.

Já as empresas e instituições financeiras têm prazo até 28 de fevereiro para fornecer aos contribuintes os Informes de Rendimentos. Vale lembrar que a isenção do IR para salários de até R$ 5 mil e as mudanças trazidas pela reforma do imposto já estão valendo, mas só terão impacto prático na declaração de 2027, que considera os rendimentos obtidos ao longo de 2026.

Em 2025, a Receita Federal contabilizou 43.344.108 declarações entregues dentro do prazo. Deste volume, 50,3% dos contribuintes optaram pela declaração pré-preenchida, recurso que agiliza o envio das informações e ainda garante prioridade no pagamento da restituição.

Diante desse cenário, a recomendação é que os contribuintes se organizem com antecedência, reunindo comprovantes de rendimentos, despesas dedutíveis e documentos pessoais para evitar erros ou atrasos. A expectativa é de que a Receita volte a incentivar o uso da declaração pré-preenchida, tanto pela praticidade quanto pela redução de inconsistências.

Organização antecipada evita atrasos e problemas com o Fisco

Com a proximidade do período de entrega, especialistas recomendam que os contribuintes não deixem para a última hora. Separar informes de rendimentos, recibos médicos, comprovantes de educação e dados bancários com antecedência ajuda a reduzir erros e diminui o risco de cair na malha fina.

Além disso, a tendência é que a Receita Federal continue ampliando o uso da declaração pré-preenchida em 2026, o que torna o processo mais simples e seguro. Quem opta por esse modelo, além de ganhar tempo no preenchimento, também costuma ter prioridade na fila de restituição, desde que não haja pendências.