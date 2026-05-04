Construir uma casa de 110 m² no Brasil em 2026 exige um planejamento financeiro cuidadoso, já que os custos variam conforme região, padrão de acabamento e tipo de projeto. Ainda assim, é possível ter uma estimativa bastante realista com base nos valores atuais do mercado.

De forma geral, o custo médio para uma casa desse tamanho gira em torno de R$ 300 mil a R$ 350 mil para um padrão médio de construção. Em alguns levantamentos recentes, o valor estimado fica próximo de R$ 341 mil, considerando materiais de boa qualidade e mão de obra padrão.

Isso acontece porque o preço do metro quadrado no Brasil em 2026 costuma variar entre R$ 2.900 e R$ 3.300 em construções de padrão intermediário. Com base nessa média, o cálculo para 110 m² leva justamente a essa faixa de investimento.

Vale destacar que esse valor pode cair ou subir dependendo do padrão da obra. Projetos mais simples podem ficar na faixa de R$ 1.800 a R$ 2.400 por m², enquanto construções de alto padrão ultrapassam facilmente os R$ 4.000 por m².

Fatores como acabamento e localização podem mudar valor final

Apesar das médias, o custo final pode variar bastante. Regiões como Sudeste tendem a ser mais caras por conta da mão de obra e logística, enquanto cidades menores podem ter custos mais baixos. Além disso, fatores como tipo de terreno, fundação e projeto arquitetônico também influenciam diretamente no orçamento.

Outro ponto importante é que o valor por metro quadrado geralmente não inclui despesas como terreno, documentação, projetos (arquitetônico e estrutural), taxas da prefeitura e possíveis imprevistos. Por isso, especialistas recomendam sempre reservar uma margem extra no orçamento para evitar surpresas durante a obra.