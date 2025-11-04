Trabalhar no escritório de casa se tornou, para muitos, uma das formas mais práticas e confortáveis de exercer suas atividades profissionais.

No entanto, à medida que o negócio cresce dentro desse ambiente doméstico, surge uma necessidade comum: montar um espaço exclusivo e estruturado para o trabalho.

É nesse momento que muitos empreendedores se deparam com o questionamento comum de quanto custa montar um escritório simples e funcional.

Quanto custa para construir um escritório simples para trabalhar?

Antes de tudo, é fundamental entender que o investimento varia conforme o tamanho do projeto, a localização e o tipo de estrutura desejada.

Um escritório básico pode parecer simples à primeira vista, mas envolve mais do que apenas uma mesa e uma cadeira. É preciso considerar móveis adequados, equipamentos essenciais, eventuais reformas no local escolhido e, claro, os custos mensais de manutenção.

No que diz respeito ao mobiliário, o necessário inclui estações de trabalho confortáveis, cadeiras ergonômicas, armários ou estantes para organização e, em alguns casos, um pequeno espaço de recepção.

Quanto aos equipamentos, o mínimo indispensável envolve computador, impressora, internet de qualidade e telefone, dependendo da natureza do negócio.

Tudo isso pode representar um investimento inicial que varia, em média, entre R$ 10 mil e R$ 25 mil, dependendo das escolhas e da escala.

Se o local escolhido precisar de adequações, como pintura, instalação elétrica ou até divisórias, os custos sobem.

E mesmo após pronto, há contas mensais que não podem ser ignoradas: aluguel, energia, água, condomínio, limpeza, manutenção e impostos como IPTU. Essas despesas recorrentes muitas vezes ultrapassam o que foi gasto na montagem.

Como economizar na hora de montar um escritório?

Para reduzir gastos, uma alternativa inteligente é buscar móveis usados em bom estado, optar por espaços que não exijam grandes reformas e investir apenas no essencial. Outra estratégia é adotar o modelo de open space, que dispensa divisórias e otimiza o uso da área disponível.

Porém, para quem prefere evitar qualquer tipo de custo fixo elevado, os coworkings surgem como uma solução viável.

Esses escritórios compartilhados oferecem infraestrutura pronta, ambiente profissional e uma série de serviços inclusos por um valor mensal muito menor do que manter um espaço próprio.

É uma alternativa prática para quem busca profissionalismo sem abrir mão da economia.

Seja investindo em um escritório próprio ou optando por um coworking, o importante é alinhar o espaço com as reais necessidades do negócio — e, claro, com o orçamento disponível.