O empresário Luciano Hang, conhecido popularmente como “Véio da Havan”, acumula uma fortuna estimada em R$ 12,05 bilhões em 2024, segundo a revista Forbes Brasil. Por trás desse sucesso milionário no varejo brasileiro, no entanto, há gastos e decisões menos divulgados que ajudam a compreender a magnitude (e os desafios) do império que Hang construiu.

Grande parte da riqueza de Hang está atrelada à expansão da rede Havan, que conta atualmente com cerca de 190 lojas espalhadas por todo o país. Além de investir em novas unidades, o empresário também mantém um portfólio diversificado, que inclui imóveis comerciais, veículos de luxo e participações em diferentes negócios.

Apesar da pandemia e das oscilações do mercado, Hang conseguiu manter seu império sólido, demonstrando habilidade tanto na gestão empresarial quanto na estratégia de marketing, com campanhas chamativas e presença constante na mídia.

Além dos investimentos corporativos, os gastos pessoais do empresário também chamam atenção. De acordo com apurações do mercado, ele possui propriedades de alto padrão, coleções de veículos e realiza viagens frequentes, mantendo um estilo de vida condizente com sua posição como um dos maiores bilionários do varejo nacional.

Estilo de vida e hábitos financeiros do bilionário

Luciano Hang não é apenas um estrategista do varejo; seu estilo de vida pessoal também reflete sua fortuna. Propriedades luxuosas, coleções de carros sofisticados e viagens frequentes fazem parte do cotidiano do empresário, demonstrando como ele equilibra investimentos empresariais e prazeres pessoais.

Além disso, a manutenção de uma imagem pública forte e de presença constante na mídia contribui para o valor de sua marca e da Havan. Campanhas chamativas, aparições em redes sociais e ações de marketing inovadoras reforçam o posicionamento de Hang como um dos bilionários mais influentes do Brasil.