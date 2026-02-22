Levantar uma casa de 100 metros quadrados no Brasil em 2026 exige planejamento financeiro cuidadoso. Para um imóvel de padrão médio, o valor destinado apenas à obra gira entre R$ 270 mil e R$ 340 mil.

A conta considera a relativa estabilidade nos preços de insumos como aço e cobre, mas também o aumento expressivo da mão de obra especializada, que passou a pesar mais no orçamento.

O indicador mais usado como referência é o Custo Unitário Básico, divulgado mensalmente pelos sindicatos da construção civil nos estados. Em fevereiro de 2026, o custo médio nacional do padrão residencial normal ficou próximo de R$ 2.850 por metro quadrado. Ainda assim, há diferenças importantes entre as regiões do país.

Variação de preços entre os estados

O valor do metro quadrado não é igual em todo o território nacional. Em estados do Sul, como Santa Catarina, o custo médio ultrapassa R$ 3 mil por metro quadrado.

Já em parte do Nordeste, como na Paraíba e em Alagoas, os valores de referência ficam entre R$ 1.950 e R$ 2.200.

Essa diferença se explica por fatores como logística de transporte, oferta de profissionais qualificados e encargos trabalhistas. Em capitais como Curitiba e Rio de Janeiro, a alta demanda por mestres de obras, eletricistas e encanadores fez com que os salários representassem quase metade do valor total da construção.

Como o orçamento é distribuído?

Em uma obra de 100 m², os materiais costumam responder por pouco mais da metade do investimento, cerca de 53%. Entram nessa conta itens como revestimentos, esquadrias e cobertura. A mão de obra representa aproximadamente 42%, enquanto o restante cobre despesas administrativas e equipamentos.

Mesmo no padrão médio, muitos proprietários já incluem infraestrutura para automação residencial e preparação para carregadores de veículos elétricos. Essas escolhas impactam o custo final, mas tendem a valorizar o imóvel no futuro.

Despesas que não aparecem no cálculo básico

Um dos erros mais comuns é considerar apenas o valor estimado por metro quadrado. O Custo Unitário Básico não inclui terreno, terraplanagem, projetos técnicos, taxas municipais e impostos obrigatórios. Também ficam de fora muros, calçadas e áreas externas.

Esses itens adicionais podem elevar o orçamento em até R$ 50 mil, dependendo da localização e do padrão escolhido. Por isso, especialistas recomendam prever uma margem de segurança antes de iniciar a obra.

Alternativas para economizar

Reduzir custos não significa abrir mão da qualidade. Projetos mais simples, com menos recortes estruturais, ajudam a diminuir desperdícios. Métodos construtivos como a alvenaria estrutural também podem gerar economia.

Outra estratégia é planejar a compra de acabamentos com antecedência. Negociações em maior volume e escolha de modelos padronizados costumam resultar em preços mais competitivos. Centralizar cozinha e banheiros no projeto, por exemplo, reduz gastos com tubulações e simplifica a execução.

Com organização e informação atualizada, é possível transformar o sonho da casa própria em realidade sem comprometer o equilíbrio financeiro.