Em países de clima predominantemente quente, como o Brasil, ter uma piscina em casa vai muito além do lazer: é uma forma de conforto, qualidade de vida e até de valorização do imóvel.

Nos meses mais quentes, ela vira o centro das atenções da casa, reunindo amigos e família.

No entanto, para muitos brasileiros, esse desejo esbarra em uma questão prática: o custo. Afinal, quanto realmente custa construir uma piscina em casa? E o que deve ser levado em conta antes de dar início a esse projeto?

Quanto custa para construir uma piscina em casa?

O primeiro ponto essencial no planejamento é entender que o valor final da obra não depende apenas do tipo de piscina escolhido.

Fatores como o terreno, o acesso da equipe de instalação, a qualidade dos materiais utilizados e a complexidade do projeto influenciam diretamente no orçamento.

Piscinas construídas em terrenos com desnível, por exemplo, exigem nivelamento e escavação especializada, o que eleva os custos.

Além disso, intervenções no solo, instalações elétricas e hidráulicas e acabamentos também pesam no bolso.

Existem três principais categorias de piscinas residenciais: as de fibra, vinil e alvenaria.

As piscinas de fibra são as mais acessíveis em termos de instalação e manutenção. Com valores que variam entre R$11.000 e R$24.000, são entregues praticamente prontas, bastando encaixar o casco no local preparado.

Já as de vinil oferecem mais opções de tamanho e formato, com preços médios entre R$20.000 e R$35.000, dependendo da estrutura e da mão de obra.

As de alvenaria, por sua vez, são as mais caras e personalizáveis. Elas podem ultrapassar os R$80.000, dependendo do acabamento, da profundidade e dos acessórios adicionais, como iluminação e aquecimento.

Escolha do modelo correto de piscina é essencial para o sucesso do projeto

A escolha correta do modelo tem impacto direto tanto no custo inicial quanto nos gastos de longo prazo. Um projeto mal planejado pode gerar despesas imprevistas e dores de cabeça com manutenção.

Por isso, além de comparar preços, é fundamental avaliar a durabilidade de cada tipo de material, a frequência de manutenção e o estilo de uso que ela terá.

Construir uma piscina é um investimento significativo. Mas, com decisões bem fundamentadas, é possível tornar esse sonho uma realidade sem comprometer o orçamento.

Planejamento, orientação técnica e escolha consciente fazem toda a diferença entre um luxo fora de alcance e um projeto bem-sucedido.