Embora ainda enfrente desafios de cobertura geográfica, a estrutura de carregamento de carros elétricos melhorou consideravelmente no Brasil, sobretudo por conta do aumento do número de veículos da categoria em circulação no país.
Contudo, é importante lembrar que os proprietários de automóveis com esse tipo de motorização já não dependem mais apenas de carregadores públicos, uma vez que, atualmente, já é possível instalar um equipamento de alta potência em casa.
Significativamente mais poderosos do que os portáteis, os chamados “Wallboxes” são conectados diretamente na rede elétrica da casa e podem ser instalados em garagens ou vagas de estacionamento (no caso de condomínios).
Seu custo de instalação é relativamente alto se comparado ao do aparelho mais básico. No entanto, por possibilitar que a recarga seja feita em bem menos tempo, os “Wallboxes” se tornam extremamente vantajosos. Em 2026, os valores de instalação giram em torno de:
- Wallbox básico (7,4 kW): de R$ 4.500 a R$ 7.500 mil, somando o custo da peça ao de instalação;
- Wallbox premium (de 11 a 22 kW): por ser ainda mais potente, pode demandar de R$ 7 mil a R$ 10 mil para ser instalado.
Dicas para economizar na instalação do carregador
Além da potência, fatores como a distância do quadro elétrico, a adequação da rede e o tipo de instalação também podem influenciar no custo final do carregador. Entretanto, as seguintes estratégias podem evitar gastos excessivos:
- Verificar se o modelo do carregador é realmente compatível com o veículo e a rede;
- Optar por equipamentos com ajuste de potência, que são menos propensos a sofrer danos por conta de sobrecarga;
- Buscar por programas de incentivo oferecidos por montadoras na compra do carro, que geralmente incluem descontos vantajosos;
- Solicitar orçamentos diferentes antes de contratar, buscando profissionais qualificados que podem oferecer preços mais confortáveis para efetuar a instalação.
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