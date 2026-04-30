Embora ainda enfrente desafios de cobertura geográfica, a estrutura de carregamento de carros elétricos melhorou consideravelmente no Brasil, sobretudo por conta do aumento do número de veículos da categoria em circulação no país.

Contudo, é importante lembrar que os proprietários de automóveis com esse tipo de motorização já não dependem mais apenas de carregadores públicos, uma vez que, atualmente, já é possível instalar um equipamento de alta potência em casa.

Significativamente mais poderosos do que os portáteis, os chamados “Wallboxes” são conectados diretamente na rede elétrica da casa e podem ser instalados em garagens ou vagas de estacionamento (no caso de condomínios).

Seu custo de instalação é relativamente alto se comparado ao do aparelho mais básico. No entanto, por possibilitar que a recarga seja feita em bem menos tempo, os “Wallboxes” se tornam extremamente vantajosos. Em 2026, os valores de instalação giram em torno de:

Wallbox básico (7,4 kW): de R$ 4.500 a R$ 7.500 mil, somando o custo da peça ao de instalação;

de R$ 4.500 a R$ 7.500 mil, somando o custo da peça ao de instalação; Wallbox premium (de 11 a 22 kW): por ser ainda mais potente, pode demandar de R$ 7 mil a R$ 10 mil para ser instalado.

Dicas para economizar na instalação do carregador

Além da potência, fatores como a distância do quadro elétrico, a adequação da rede e o tipo de instalação também podem influenciar no custo final do carregador. Entretanto, as seguintes estratégias podem evitar gastos excessivos:

Verificar se o modelo do carregador é realmente compatível com o veículo e a rede;

Optar por equipamentos com ajuste de potência, que são menos propensos a sofrer danos por conta de sobrecarga;

Buscar por programas de incentivo oferecidos por montadoras na compra do carro, que geralmente incluem descontos vantajosos;

Solicitar orçamentos diferentes antes de contratar, buscando profissionais qualificados que podem oferecer preços mais confortáveis para efetuar a instalação.