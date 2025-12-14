Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, quem pretende seguir a seleção brasileira nos Estados Unidos precisa intensificar o planejamento. O dólar acima dos R$ 5 pressiona os custos, e a procura crescente após o sorteio tem elevado os preços de passagens e hospedagens. A compra de ingressos já está aberta, o que permite organizar a viagem para as três partidas da fase inicial.

Um levantamento recente aponta que o torcedor deve reservar, em média, cerca de R$ 17 mil por pessoa para acompanhar apenas a primeira fase, considerando duas semanas de deslocamentos, estadias e bilhetes de entrada. A conta não inclui alimentação nem despesas extras. As informações são do O Globo.

Planejamento antecipado reduz gastos

A experiência do paulista Evandro Felipe de Souza Ribeiro mostra como se organizar cedo faz diferença. Ele começou a montar o roteiro há quase um ano, adquiriu as passagens antes da alta de preços e reservou os dólares que pretende usar. Um exemplo: o voo que pagou por R$ 2.700 hoje passa dos R$ 6 mil após a definição dos confrontos.

Para baratear hospedagem e alimentação, ele e um grupo de amigos vão viajar de motorhome, estratégia que reduz gastos com hotéis e amplia a flexibilidade de paradas durante o trajeto pelas estradas americanas.

Como organizar a viagem sem comprometer o orçamento

Para a planejadora financeira Paula Bento, quem deseja acompanhar o Brasil ainda na fase de grupos precisa ajustar o orçamento imediatamente. Ela sugere usar o 13º salário para antecipar pagamentos de passagens e hospedagem, evitando aumentos comuns no início do ano. Também orienta revisar documentação — passaporte, visto, seguro-viagem e conta internacional — para evitar contratempos de última hora.

Segundo Paula, os custos mínimos giram entre R$ 16 mil e R$ 20 mil por pessoa, sem refeições. Para quem vai usar o dinheiro em curto prazo, ela indica aplicações simples e com liquidez diária, como Tesouro Selic e CDBs de bancos sólidos.

Custos de deslocamento e hospedagem nas cidades-sede

O Brasil estreia em Nova Jersey em 13 de junho, enfrenta o Haiti na Filadélfia no dia 19 e encerra a primeira fase em Miami, no dia 24. Passagens do Rio para Nova York ou Nova Jersey, com retorno por Miami, variam entre R$ 10 mil e R$ 12 mil. Os deslocamentos internos podem ser feitos por trem, ônibus ou avião, dependendo da cidade.

Em Nova Jersey, há opções de hospedagem a partir de R$ 1.400 pelas cinco diárias. Na Filadélfia, os valores são mais altos, ultrapassando R$ 3.500. Em Miami, a oferta é ampla, com tarifas começando em R$ 300 por noite.

Ingressos seguem dinâmica de preços da Fifa

Os bilhetes variam conforme categoria e localização. A estreia em Nova Jersey custa entre 105 e 620 dólares. Na Filadélfia e em Miami, os valores vão de 60 a 445 dólares. A próxima rodada de sorteios ocorre entre 11 de dezembro e 13 de janeiro, e a distribuição final dos ingressos será definida em fevereiro.