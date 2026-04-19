A dúvida sobre quantos ovos podem ser consumidos por dia é mais comum do que parece — e a resposta mudou nos últimos anos. Hoje, especialistas apontam que o alimento deixou de ser visto como vilão e passou a ser considerado um aliado da saúde, desde que consumido com equilíbrio.

De acordo com estudos recentes e especialistas em nutrição, uma pessoa saudável pode consumir de 1 a 2 ovos por dia com segurança, sem aumentar riscos à saúde. Esse número pode variar dependendo do estilo de vida, alimentação geral e condições individuais, como colesterol alto ou doenças metabólicas.

Apesar disso, não existe uma quantidade “exata” que sirva para todo mundo. O consumo ideal depende de fatores como peso, nível de atividade física e objetivos — como ganho de massa muscular ou emagrecimento. Em alguns casos, pessoas mais ativas podem consumir um pouco mais, desde que haja acompanhamento nutricional.

O mais importante é evitar exageros. Consumir grandes quantidades diariamente, como 6, 10 ou mais ovos, pode sobrecarregar a dieta e trazer desconfortos, especialmente se não houver equilíbrio com outros nutrientes. A chave continua sendo uma alimentação variada e equilibrada, onde o ovo entra como um ótimo complemento — e não como único protagonista.

Ovo pode ajudar até no emagrecimento

Além de nutritivo, o ovo também pode ser um aliado para quem busca perder peso. Por ser rico em proteínas, ele aumenta a sensação de saciedade, ajudando a reduzir a fome ao longo do dia e evitando excessos em outras refeições.

Outro ponto importante é que o preparo faz diferença. Versões cozidas ou mexidas com pouca gordura são mais indicadas para quem busca saúde e controle de peso. Assim, o ovo deixa de ser um problema e passa a ser um dos alimentos mais completos e acessíveis da dieta diária.