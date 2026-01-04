Desde o dia 1º de dezembro, cerca de 900 mil pessoas que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) passaram a ter o acesso a sites de apostas online restrito. A iniciativa partiu do governo federal e cumpre uma determinação do Supremo Tribunal Federal, emitida em novembro de 2024, que orientou a adoção de mecanismos para impedir o uso de recursos assistenciais em jogos de azar.

A decisão busca preservar a finalidade social desses auxílios, criados para garantir condições mínimas de subsistência a famílias em situação de vulnerabilidade. Com o avanço das apostas de quota fixa no país, o governo passou a tratar o tema como uma preocupação social e econômica.

Uso de benefícios em apostas acendeu alerta

Dados internos apontaram que uma parcela considerável dos beneficiários já utilizava plataformas de apostas. O cenário levantou questionamentos sobre o impacto do hábito no orçamento familiar e sobre o destino do dinheiro público transferido por meio dos programas sociais. A partir disso, o STF determinou que medidas concretas fossem adotadas para coibir a prática.

Para atender à decisão, as empresas do setor passaram a cruzar informações com cadastros oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social. A verificação ocorre em diferentes etapas, como no momento do cadastro, do acesso às contas e da realização das apostas.

Reflexos no setor de apostas online

A restrição também deve gerar efeitos diretos no mercado de apostas. Estimativas do próprio setor indicam uma possível redução de 8% a 15% no faturamento das plataformas, considerando o volume de usuários agora impedidos de apostar. O segmento, que cresceu rapidamente nos últimos anos, tem enfrentado um ambiente de maior controle e regulamentação.

Falhas e ajustes no sistema

Apesar da implementação, alguns usuários relataram bloqueios indevidos. Ex-beneficiários afirmam que continuam enfrentando restrições mesmo após o encerramento do recebimento dos auxílios. O governo explica que as bases de dados são atualizadas mensalmente, o que pode provocar atrasos na liberação.

A Secretaria de Prêmios e Apostas, ligada ao Ministério da Fazenda, acompanha o processo e afirma que ajustes estão em andamento para corrigir falhas e garantir que apenas beneficiários ativos sejam afetados.

Monitoramento contínuo

O bloqueio segue em vigor e deve passar por aperfeiçoamentos nos próximos meses. O objetivo, segundo o governo, é assegurar o cumprimento da decisão judicial e manter os recursos públicos voltados exclusivamente para sua função assistencial.