Devido a fatores como a dificuldade de confiar em terceiros para cuidar dos animais ou a crença de que eles estão seguros, muitas pessoas acabam adotando o péssimo hábito de deixar seus animais dentro do carro ao sair com eles, muitas vezes sem ter consciência dos riscos dessa prática.

Contudo, este hábito pode deixar de ser praticado na capital paulista, já que autoridades políticas da região avaliam a adoção de medidas para coibi-lo, incluindo a aplicação de penalidades capazes de gerar prejuízos significativos.

Conforme relatado pelo portal A Crítica, a iniciativa pode ter sido inspirada por uma proposta semelhante que avançou na Câmara dos Vereadores do município de Campinas, no interior do estado. Porém, as regras adotadas pela capital podem ser mais rígidas.

Sendo assim, embora o objetivo central da medida seja de educar a população, alertando sobre os riscos do confinamento dos animais dentro de veículos, tutores poderão precisar arcar com uma multa que pode chegar a R$ 20 mil no total.

Além disso, em casos mais graves, também existe a possibilidade de o responsável responder por maus-tratos. Apesar da rigidez da proposta, entidades de proteção animal e uma parcela significativa da população parece defender sua adoção.

Quais são os riscos de deixar animais trancados em carros

Ainda que possa parecer uma solução prática, especialmente no caso de saídas rápidas, deixar animais dentro de carros é considerado extremamente perigoso, sobretudo por conta dos seguintes fatores:

Hipertermia: em dias de calor, o interior do carro pode ficar excessivamente quente, o que dificulta a regulação térmica dos animais e desencadeia sintomas como desidratação, convulsões e morte;

em dias de calor, o interior do carro pode ficar excessivamente quente, o que dificulta a regulação térmica dos animais e desencadeia sintomas como desidratação, convulsões e morte; Hipotermia: em dias muito frios, os animais podem sofrer com tremores e letargia, pois a temperatura dentro do carro pode cair rapidamente;

em dias muito frios, os animais podem sofrer com tremores e letargia, pois a temperatura dentro do carro pode cair rapidamente; Riscos comportamentais: por se tratar de um espaço compacto e com circulação de ar limitada, animais podem ficar ansiosos e, além de causarem danos no interior do carro, ainda podem se ferir gravemente.

Desta forma, ainda que por um curto período, não é recomendado deixar animais trancados dentro do carro, tanto por conta dos perigos do hábito quanto pelo aumento das penalidades previstas para esse tipo de conduta.