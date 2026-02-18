Embora a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, conquistada na terça-feira (17), seja motivo de comemoração, a data acabou sendo marcada negativamente por uma denúncia feita pelo jogador Vinicius Jr. (Vini Jr.).
Afinal, o ponta-esquerda do time espanhol afirmou que o argentino Gianluca Prestianni teria disparado ofensas racistas contra ele, chamando-o de “macaco” logo após Vini ter marcado o gol que abriu o placar na partida e garantiu a vitória.
Prestianni, que foi contratado pelo Benfica no final de 2023, por sua vez negou as acusações e afirmou que Vinicius Jr. pode ter interpretado de forma equivocada o que foi dito, reforçando que não proferiu qualquer ofensa de cunho racista.
O jogador, de apenas 20 anos de idade, também afirmou ter sido ameaçado por outros jogadores do Real Madrid em campo. Em nota, o Benfica afirmou que Prestianni teria sido alvo de uma suposta campanha de difamação.
Acusação de Vini Jr gerou reações acaloradas da torcida
Por conta da acusação, feita ainda durante a partida, o jogo acabou ficando paralisado por 10 minutos para que o ocorrido fosse analisado, conforme estabelecido pelo protocolo antirracista da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).
No período, Vini Jr. foi amparado tanto por seus companheiros de equipe, incluindo Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, quanto pelo técnico José Mourinho, que atualmente comanda o Benfica.
Apesar de a partida ter sido retomada normalmente após a análise inicial do caso, a torcida do Benfica passou a vaiar Vini e Mbappé a cada participação em campo. Além disso, torcedores mais exaltados chegaram a arremessar objetos no gramado. Ainda assim, o jogo seguiu até o fim, e o Real Madrid saiu vitorioso justamente por conta do gol marcado pelo brasileiro.
