Trabalhadores que não receberam o abono salarial PIS/Pasep até agosto terão uma nova oportunidade neste mês. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou a liberação de um lote extra do benefício, que deve contemplar cerca de 1,6 milhão de pessoas em todo o país. O valor total destinado à nova rodada é de R$ 1,5 bilhão.

Os pagamentos serão realizados até o dia 15 de outubro e podem ser consultados pelos trabalhadores no aplicativo ou site do Gov.br. O depósito aparecerá nas contas como “Crédito PIS/Pasep” — o que tem levado muitos a apelidarem o repasse de “Pix surpresa”. O saque poderá ser feito até 29 de dezembro.

Por que há um lote extra do PIS/Pasep?

Segundo o MTE, a liberação adicional ocorre porque algumas empresas enviaram informações de seus funcionários fora do prazo regular, mas ainda dentro da data limite excepcional definida pela resolução Codefat/MTE nº 1.013/2025. Após nova análise, os dados foram validados, permitindo que esses trabalhadores também recebessem o benefício.

Na prática, o lote extra corrige pendências e garante o pagamento a quem ficou de fora das liberações anteriores por motivos burocráticos.

Quem tem direito ao benefício?

O abono é pago anualmente a trabalhadores com carteira assinada que atendem a alguns critérios. Para ter acesso ao valor, é necessário:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos (cadastro feito até 2018);

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2023;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no período;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial ou na RAIS.

O valor varia conforme o tempo de serviço no ano-base, podendo chegar a R$ 1.412 para quem trabalhou o ano inteiro.

Como consultar o benefício

A verificação pode ser feita gratuitamente pelos canais oficiais: o portal Gov.br, o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, a Central 158 ou pelos apps Caixa Tem (para trabalhadores do setor privado) e BB Digital (para servidores públicos).

Atenção a golpes

O Ministério do Trabalho alerta que não envia links por WhatsApp, SMS ou redes sociais. A recomendação é sempre acessar os canais oficiais e nunca compartilhar dados pessoais fora das plataformas do governo.

A expectativa é que a liberação movimente a economia em outubro, ajudando famílias a equilibrar o orçamento e impulsionando o consumo antes das festas de fim de ano.