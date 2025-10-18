Trabalhadores que não receberam o abono salarial PIS/Pasep até agosto terão uma nova oportunidade neste mês. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou a liberação de um lote extra do benefício, que deve contemplar cerca de 1,6 milhão de pessoas em todo o país. O valor total destinado à nova rodada é de R$ 1,5 bilhão.
Os pagamentos serão realizados até o dia 15 de outubro e podem ser consultados pelos trabalhadores no aplicativo ou site do Gov.br. O depósito aparecerá nas contas como “Crédito PIS/Pasep” — o que tem levado muitos a apelidarem o repasse de “Pix surpresa”. O saque poderá ser feito até 29 de dezembro.
Por que há um lote extra do PIS/Pasep?
Segundo o MTE, a liberação adicional ocorre porque algumas empresas enviaram informações de seus funcionários fora do prazo regular, mas ainda dentro da data limite excepcional definida pela resolução Codefat/MTE nº 1.013/2025. Após nova análise, os dados foram validados, permitindo que esses trabalhadores também recebessem o benefício.
Na prática, o lote extra corrige pendências e garante o pagamento a quem ficou de fora das liberações anteriores por motivos burocráticos.
Quem tem direito ao benefício?
O abono é pago anualmente a trabalhadores com carteira assinada que atendem a alguns critérios. Para ter acesso ao valor, é necessário:
- Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos (cadastro feito até 2018);
- Ter trabalhado por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2023;
- Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no período;
- Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial ou na RAIS.
O valor varia conforme o tempo de serviço no ano-base, podendo chegar a R$ 1.412 para quem trabalhou o ano inteiro.
Como consultar o benefício
A verificação pode ser feita gratuitamente pelos canais oficiais: o portal Gov.br, o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, a Central 158 ou pelos apps Caixa Tem (para trabalhadores do setor privado) e BB Digital (para servidores públicos).
Atenção a golpes
O Ministério do Trabalho alerta que não envia links por WhatsApp, SMS ou redes sociais. A recomendação é sempre acessar os canais oficiais e nunca compartilhar dados pessoais fora das plataformas do governo.
A expectativa é que a liberação movimente a economia em outubro, ajudando famílias a equilibrar o orçamento e impulsionando o consumo antes das festas de fim de ano.
