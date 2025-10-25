O governo federal ainda não bateu o martelo sobre o retorno do Horário de Verão em 2025. O assunto continua em estudo e, até o momento, não há decisão oficial sobre sua retomada. A proposta, que prevê o adiantamento de uma hora nos relógios em parte do país, divide opiniões entre especialistas e setores da economia.

Como funciona o Horário de Verão

Tradicionalmente adotado entre a primavera e o verão, o Horário de Verão tem como objetivo aproveitar melhor a luz natural do dia, reduzindo o consumo de energia elétrica nos horários de pico. Caso volte a ser implementado, a mudança afetaria diretamente rotinas de trabalho, funcionamento de escolas, universidades e serviços públicos.

Impactos na rotina da população

Empresas e repartições poderiam ajustar seus horários de atendimento, enquanto instituições de ensino precisariam adaptar os períodos de entrada e saída de alunos. Médicos e especialistas em sono alertam que a alteração pode causar desconforto, especialmente entre crianças, idosos e pessoas sensíveis a mudanças de horário.

Estados que tradicionalmente aderiram à medida

Nas últimas décadas, a adoção foi mais comum nas regiões Sul e Sudeste, especialmente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A abrangência de uma possível nova edição dependeria da regulamentação oficial.

Economia de energia em debate

Antes vista como uma estratégia para reduzir o consumo, a eficácia do Horário de Verão tem sido questionada. Especialistas afirmam que avanços tecnológicos e mudanças nos hábitos da população reduziram o impacto econômico da medida, o que levou à sua suspensão em 2019.

Sem cronograma definido

Até agora, o governo não divulgou qualquer data para decisão. Caso opte pela retomada, a implementação deverá ocorrer entre outubro e março, período em que os dias são mais longos. Novas informações serão anunciadas por canais oficiais assim que houver definição.