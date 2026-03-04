A partir dos próximos dias, diversos brasileiros poderão contar com um valor adicional na renda mensal, já que o Ministério do Trabalho (MTE) dará continuidade à liberação dos montantes referentes ao Abono Salarial de 2026.

O benefício, que pode ser equivalente a um salário mínimo atual (R$ 1.621), contemplará tanto os trabalhadores da iniciativa privada, que integram o Programa de Integração Social (PIS) quanto funcionários públicos, vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), que nasceram em fevereiro e será depositado no dia 15 de março.

Todavia, é importante lembrar que a data de nascimento não é o único critério exigido para garantir acesso ao valor, que poderá ser sacado através da Caixa Econômica Federal (PIS) ou Banco do Brasil (Pasep).

Afinal, o Abono Salarial possui uma lista de requisitos, cujo cumprimento é indispensável para assegurar a concessão do benefício. São eles:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado em empresas que contribuem para o PIS ou o Pasep;

Ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias (consecutivos ou não) durante o ano-base de 2024;

Ter recebido uma remuneração média mensal de até R$ 2.766 durante o período;

Confirmar que os dados informados pelo empregador no sistema eSocial até a data limite de 13/10/2025 estão corretos.

Calendário de pagamentos do Abono Salarial em 2026: confira as datas

Em dezembro do ano passado, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) definiu que todos os depósitos do Abono Salarial passariam a ocorrer no dia 15 de cada mês. Sendo assim, os próximos pagamentos estão programados para as seguintes datas:

Nascidos em março e abril: 15 de abril

15 de abril Nascidos em maio e junho: 15 de maio

15 de maio Nascidos em julho e agosto: 15 de junho

15 de junho Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

15 de julho Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

Caso a data coincida com um fim de semana ou feriado, os depósitos deverão ocorrer no primeiro dia útil subsequente. E após serem liberados, os valores ficarão disponíveis para saque até o dia 30 de dezembro nas instituições mencionadas anteriormente.