Criado originalmente no final de 2008, o regime de Microempreendedor Individual (MEI) permitiu que milhões de trabalhadores autônomos superassem a informalidade e passassem a ter acesso a diversos direitos no Brasil, incluindo os previdenciários.
Mensalmente, os trabalhadores contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de forma simplificada por meio de uma alíquota que, geralmente, fica bem abaixo dos valores cobrados a empresas por cargos formais.
Só que justamente por conta dessa redução, muitos brasileiros ficam em dúvida sobre os valores que poderão receber ao se aposentar, já que por padrão, o MEI recolhe apenas o equivalente a 5% do salário mínimo.
Caso o trabalhador mantenha as mesmas contribuições até atingir os requisitos para a aposentadoria por idade, que é a principal modalidade garantida ao MEI, ele passará a receber um benefício equivalente ao valor do salário mínimo vigente.
Contudo, é importante lembrar que, diferentemente de empregados formais, os trabalhadores autônomos possuem um controle mais amplo sobre o benefício, podendo adotar estratégias para complementar as contribuições e, desta forma, elevar seus ganhos na aposentadoria.
Como aumentar o valor da aposentadoria do MEI?
Conforme mencionado anteriormente, com o auxílio de algumas estratégias simples, os MEIs podem aumentar o valor de seu benefício e, assim, garantir uma aposentadoria mais tranquila. As principais medidas são:
- Complementação manual: utilizando a Guia da Previdência Social (GPS) complementar 1910, trabalhadores podem efetuar um pagamento adicional de 15% sobre o salário mínimo que eleva a contribuição;
- Contribuição como autônomo: em caso de rendimentos extras além do MEI, os trabalhadores também podem utilizar o código 1007 para realizar recolhimentos adicionais;
- Tempo de carteira assinada: períodos anteriores de trabalho formal também contam para aumentar a média recebida caso o salário da época tenha sido superior ao mínimo;
- Previdência privada e investimentos: investimentos a longo prazo também podem gerar uma reserva de valor que complementa a aposentadoria.
