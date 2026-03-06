Criado originalmente no final de 2008, o regime de Microempreendedor Individual (MEI) permitiu que milhões de trabalhadores autônomos superassem a informalidade e passassem a ter acesso a diversos direitos no Brasil, incluindo os previdenciários.

Mensalmente, os trabalhadores contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de forma simplificada por meio de uma alíquota que, geralmente, fica bem abaixo dos valores cobrados a empresas por cargos formais.

Só que justamente por conta dessa redução, muitos brasileiros ficam em dúvida sobre os valores que poderão receber ao se aposentar, já que por padrão, o MEI recolhe apenas o equivalente a 5% do salário mínimo.

Caso o trabalhador mantenha as mesmas contribuições até atingir os requisitos para a aposentadoria por idade, que é a principal modalidade garantida ao MEI, ele passará a receber um benefício equivalente ao valor do salário mínimo vigente.

Contudo, é importante lembrar que, diferentemente de empregados formais, os trabalhadores autônomos possuem um controle mais amplo sobre o benefício, podendo adotar estratégias para complementar as contribuições e, desta forma, elevar seus ganhos na aposentadoria.

Como aumentar o valor da aposentadoria do MEI?

Conforme mencionado anteriormente, com o auxílio de algumas estratégias simples, os MEIs podem aumentar o valor de seu benefício e, assim, garantir uma aposentadoria mais tranquila. As principais medidas são: