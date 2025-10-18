A aprovação da Reforma Tributária tem gerado apreensão entre investidores e profissionais do setor imobiliário. A principal dúvida é sobre quem arcará com os novos custos: o proprietário, a imobiliária ou o inquilino. A mudança no modelo de tributação, que começa a valer gradualmente a partir de 2026, promete alterar a dinâmica das locações no país.

Carga tributária pode ser repassada ao inquilino

Segundo especialistas, a tendência é que parte dos novos encargos seja repassada ao consumidor final. O inquilino deve sentir o impacto direto, com aumento no valor dos aluguéis. Além disso, alertam que o setor de locações pode perder atratividade para investidores.

Contratos e sistemas precisarão ser atualizados

Advogados e consultores tributários também destacam a necessidade de revisar contratos ainda em 2025. Isso porque o governo fixou o prazo de 31 de dezembro do próximo ano para que locadores e imobiliárias se adequem às regras de transição, com alíquotas reduzidas.

Além dos contratos, as empresas precisarão ajustar seus sistemas de contabilidade e emissão de notas para refletir corretamente a incidência do novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado), sob pena de autuações fiscais.

Planejamento será essencial para investidores

Para quem possui vários imóveis, a Reforma traz um desafio adicional. Pessoas físicas com mais de três bens ou renda anual superior a R$ 240 mil passarão a recolher o IVA, além do Imposto de Renda.