O apresentador e empresário Carlos Massa, 69 anos, conhecido nacionalmente como Ratinho, revelou que agora vive de forma permanente no Paraguai. Segundo sua assessoria, a decisão veio após ele obter oficialmente a cidadania paraguaia, que o torna também residente permanente no país vizinho.

Ratinho, um dos comunicadores mais conhecidos do Brasil, anunciou a novidade por meio das redes sociais. “A partir de agora sou cidadão paraguaio também. Sou brasileiro, mas agora também paraguaio”, afirmou o apresentador.

Como funciona o processo de cidadania no Paraguai

A legislação paraguaia permite que estrangeiros, incluindo brasileiros, solicitem a cidadania sem a necessidade de vínculos familiares ou casamento com cidadãos locais. Existem dois caminhos possíveis: por tempo de residência ou por investimento.

No primeiro caso, o interessado deve viver de maneira regular no Paraguai por, no mínimo, três anos, exercer uma atividade profissional e comprovar boa conduta, apresentando atestado de antecedentes criminais. Já o programa de investimento é voltado para quem possui empresas registradas no país e aplica ao menos 70 mil dólares — cerca de R$ 375 mil na cotação atual.

A assessoria de Ratinho não informou qual modalidade foi utilizada no processo.

Carreira e fortuna

Com uma trajetória marcada pelo sucesso na televisão, Ratinho segue como um dos nomes mais influentes da comunicação brasileira. Além de apresentar o “Programa do Ratinho”, no SBT, o empresário é proprietário de rádios, emissoras regionais e fazendas em várias partes do país.

A mudança para o Paraguai marca um novo capítulo na vida do comunicador, que agora divide oficialmente sua nacionalidade entre o Brasil e o país vizinho.