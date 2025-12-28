O aviso prévio proporcional, ainda em vigor em 2025, permanece como um dos pilares da proteção ao trabalhador no Brasil quando ocorre a demissão sem justa causa. A regra amplia o período mínimo de 30 dias, acrescentando mais três dias para cada ano completo de vínculo com a empresa. Apesar da progressão, há um limite: o total não pode ultrapassar 90 dias. A Reforma Trabalhista, implementada em 2017, não modificou essa garantia, mantendo o prazo básico intacto.

O objetivo dessa ampliação é assegurar que o profissional tenha tempo adequado para reorganizar a vida financeira e iniciar a busca por um novo emprego, sem ser pego de surpresa diante do desligamento.

Como é feito o cálculo do aviso prévio proporcional

O cálculo segue um critério simples. Um trabalhador com cinco anos de casa, por exemplo, tem direito a 45 dias de aviso prévio — os 30 dias iniciais somados a 15 dias proporcionais pelos anos adicionais. Esse tempo ampliado funciona como uma espécie de amortecedor, permitindo ao empregado planejar a transição de maneira mais segura.

Mesmo assim, existe uma regra importante definida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST): apenas os 30 dias mínimos podem ser exigidos como trabalho efetivo. Os dias excedentes são obrigatoriamente convertidos em indenização paga pela empresa. Isso impede que o funcionário seja submetido a um período excessivamente longo de cumprimento presencial do aviso, garantindo respeito às normas trabalhistas.

Por que essa proteção é importante

A proporcionalidade do aviso prévio busca equilibrar a relação entre empregador e empregado no momento mais delicado do vínculo: a demissão. Ao oferecer tempo extra conforme a antiguidade, a legislação reconhece o compromisso do trabalhador com a empresa e oferece meios de enfrentar a transição profissional com maior estabilidade.