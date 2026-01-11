Uma decisão pouco habitual no esporte europeu ganhou destaque na Alemanha no começo de 2026. Alexander Nouri, nome conhecido do futebol local e com passagens por clubes da Bundesliga, resolveu deixar de vez a carreira como treinador para atuar em um setor totalmente diferente. O ex-comandante passou a trabalhar como gerente de duas unidades da rede McDonald’s no país.

A mudança aconteceu após um período afastado dos campos. O último trabalho de Nouri como técnico foi em 2022, quando esteve à frente do Kavala, equipe da Grécia. Depois disso, ele optou por não seguir no circuito profissional do futebol e, em janeiro deste ano, assumiu a gestão de franquias localizadas em Herzogenrath, cidade do oeste alemão.

Trajetória marcante no Werder Bremen

O momento mais expressivo da carreira de Alexander Nouri aconteceu no Werder Bremen, clube com o qual mantém ligação desde a infância. Na temporada 2016/2017, ele assumiu a equipe em um cenário adverso, com risco concreto de rebaixamento. A reação foi imediata: o time emendou dez partidas sem derrota, ganhou estabilidade e terminou o campeonato nacional na oitava colocação.

O bom desempenho chamou atenção no futebol alemão e abriu portas para novos desafios. Após deixar o Werder Bremen, Nouri passou por equipes como FC Ingolstadt 04 e Hertha Berlin, além da experiência no futebol grego, antes de se afastar definitivamente da função de treinador.

Gestão de pessoas como ponto em comum

Em entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, o ex-técnico comentou a transição profissional e destacou semelhanças entre o futebol e o mundo corporativo. Para ele, liderar equipes, compreender motivações individuais e criar um ambiente produtivo são habilidades essenciais em qualquer área.

Nouri afirmou que a experiência acumulada no esporte contribui diretamente para a nova função, especialmente no trato diário com funcionários e na busca por eficiência operacional.

Repercussão na imprensa alemã

A escolha de Alexander Nouri repercutiu amplamente nos veículos esportivos da Alemanha. O caso chamou atenção por representar um caminho pouco convencional para alguém que já atuou em uma das principais ligas do mundo, reforçando que trajetórias profissionais podem seguir rumos inesperados fora das quatro linhas.