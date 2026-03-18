Uma reunião considerada decisiva deve definir os rumos da possível greve dos caminhoneiros no Brasil, em meio à crescente insatisfação da categoria com o aumento do preço do diesel. Lideranças do setor vêm se articulando nas últimas semanas, e já há sinalização de apoio à paralisação, embora ainda não exista uma data oficial para o início do movimento.

O encontro reúne representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística e integrantes do governo federal, com o objetivo de abrir um canal de diálogo e tentar evitar a paralisação. A entidade chegou a apoiar manifestações anteriormente, mas recuou após a confirmação da reunião, defendendo a negociação como caminho principal neste momento.

Entre as principais reivindicações dos caminhoneiros estão o cumprimento do piso mínimo do frete, maior fiscalização sobre empresas que pagam abaixo do valor estabelecido e medidas para reduzir o impacto do diesel nos custos operacionais. A categoria afirma que o aumento recente do combustível compromete diretamente a renda dos profissionais e torna a atividade cada vez mais difícil.

Além disso, reuniões recentes entre lideranças em locais estratégicos, como o Porto de Santos, já indicaram forte adesão à ideia de paralisação nacional. Ainda assim, representantes afirmam que qualquer decisão precisa seguir trâmites legais e dependerá do alinhamento entre diferentes entidades do setor.

Impasse sobre combustível e frete pressiona decisão final

O principal ponto de tensão segue sendo o preço do diesel, que sofreu reajustes recentes e acabou anulando medidas de alívio anunciadas pelo governo. Para os caminhoneiros, a falta de previsibilidade nos custos dificulta o planejamento e aumenta o risco de prejuízo nas viagens, o que intensifica a pressão por uma solução imediata.

Caso não haja avanço nas negociações, a possibilidade de greve ganha força e pode impactar diretamente o abastecimento e a economia do país. Por isso, a reunião é vista como crucial para evitar uma nova crise logística, semelhante a paralisações anteriores que afetaram diversos setores no Brasil.