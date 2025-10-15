Com a chegada do verão, é comum que mosquitos, formigas e baratas apareçam com mais frequência dentro de casa. O aumento das temperaturas e o clima úmido criam o ambiente ideal para a reprodução e o crescimento desses insetos, que se tornam mais ativos durante o período.

De acordo com o biólogo e professor aposentado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, o comportamento dos insetos muda de forma significativa com o calor. Segundo ele, as altas temperaturas aceleram o metabolismo e o ciclo de vida de espécies como mosquitos e borboletas, que encontram mais alimento e condições ideais para se desenvolver.

Verão é época propícia para o Aedes aegypti

Além do aumento geral de insetos, a estação também é marcada por um alerta importante: a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Gonzalez lembra que as chuvas típicas da época formam poças e acumulam água em recipientes abertos, o que facilita a reprodução do mosquito. Por isso, redobrar os cuidados é essencial para evitar surtos dessas doenças.

Medidas simples ajudam a afastar os insetos

O especialista recomenda uma série de ações que podem ser adotadas para manter os ambientes livres de pragas sem prejudicar o meio ambiente. Entre as principais medidas estão eliminar recipientes com água parada, manter o lixo bem fechado e vedar frestas em portas e janelas.

Também é indicado instalar telas protetoras, usar vedantes sob as portas e limpar com frequência ralos e pias. Plantas como citronela, manjericão e lavanda podem funcionar como repelentes naturais. Outra dica é trocar lâmpadas brancas por amarelas ou de LED, que atraem menos insetos.

Com pequenas mudanças na rotina, é possível atravessar o verão de forma mais tranquila, reduzindo a presença de insetos dentro de casa e evitando riscos à saúde.