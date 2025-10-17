O pastor sul-africano Joshua Mhlakela ganhou destaque internacional após declarar que teria recebido uma mensagem divina indicando que o arrebatamento aconteceria entre os dias 23 e 24 de setembro de 2025. Segundo ele, a revelação teria ocorrido durante uma visão em que Jesus anunciou seu retorno à Terra. As declarações foram divulgadas em vídeo e rapidamente viralizaram nas redes sociais, como TikTok e X (antigo Twitter).

A visão que inspirou a profecia

Em entrevista ao canal CENTTWINZ TV, Mhlakela relatou ter sonhado com Jesus em um trono de luz, onde ouviu as palavras “Estou voltando em breve”. O religioso afirmou que, nessa visão, compreendeu que o momento do arrebatamento estava próximo e que os fiéis seriam levados ao céu, enquanto os descrentes permaneceriam na Terra para enfrentar um período de sofrimento. O pastor se define como um mensageiro escolhido para alertar a humanidade sobre o que chama de “a grande separação espiritual”.

Viralização e repercussão nas redes

O vídeo com a entrevista se espalhou rapidamente, somando milhões de visualizações e gerando intensa discussão. Enquanto alguns usuários demonstraram fé na profecia, outros reagiram com desconfiança e ironia. O caso reacendeu debates sobre o poder das redes sociais na propagação de conteúdos religiosos sem comprovação e a velocidade com que previsões apocalípticas ganham espaço na internet.

Entre a fé e o ceticismo

Estudiosos da religião lembram que, historicamente, previsões sobre o fim do mundo nunca se confirmaram — como as do calendário maia em 2012 ou do suposto planeta Nibiru. Especialistas ressaltam que, segundo as escrituras cristãs, “ninguém sabe o dia nem a hora” da volta de Cristo, o que contradiz previsões datadas.

Líderes religiosos também alertam que o foco deve estar na fé e na conduta diária, e não em tentativas de prever o fim dos tempos. Ainda assim, a profecia de Mhlakela segue despertando curiosidade e discussões em todo o mundo.