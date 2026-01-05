O Rio de Janeiro alcançou um reconhecimento inédito no cenário urbano global. A Rua do Senado, localizada no Centro da capital fluminense, foi apontada pela revista britânica Time Out como a rua mais “cool” do mundo em 2025. O título colocou o endereço carioca à frente de vias famosas em cidades como Nova York, Berlim, Osaka, Porto e Montreal. É a primeira vez que uma rua da América do Sul lidera a lista.

A publicação descreve o local como um espaço onde passado e presente convivem de forma natural, reunindo patrimônio histórico, vida noturna, gastronomia criativa, arte independente e forte senso de comunidade.

Do comércio tradicional ao polo cultural

Durante décadas, a Rua do Senado foi conhecida principalmente pelas lojas de antiguidades. Nos últimos anos, no entanto, o perfil do endereço mudou. O que antes era um corredor comercial mais discreto passou a atrair novos públicos, especialmente jovens, turistas e amantes da cultura carioca.

Segundo a Time Out, esse processo de transformação deu nova vitalidade à região, sem apagar suas raízes. A boemia tradicional ganhou novos formatos e dialoga hoje com iniciativas contemporâneas, ocupando bares, restaurantes e espaços culturais.

Gastronomia, música e ocupação urbana

Entre os pontos destacados pela revista estão as rodas de samba do Armazém Senado, que mantêm viva uma tradição iniciada ainda no começo do século passado. Na gastronomia, o restaurante Lilia, comandado pelo chef Lucio Vieira, aparece como referência de cozinha autoral, ao lado do Labuta Bar e do Labuta Braseiro, que ajudaram a impulsionar a nova cena culinária da rua.

O roteiro inclui ainda a Destilaria Maravilha, conhecida pelos coquetéis criativos e pelas festas com DJs, além de espaços dedicados ao design e às artes, como o Espaço 51 e a Álef Antiguidades. Outro destaque é o coletivo Solar dos Abacaxis, instalado em um prédio histórico que deve abrigar futuramente o Mercado Central RJ.

Como funciona a escolha da Time Out

O ranking é elaborado a partir de indicações de editores e especialistas espalhados pelo mundo. São avaliados critérios como oferta gastronômica, vida noturna, iniciativas culturais, preservação histórica, uso do espaço público e identidade local.

Para a revista, a Rua do Senado simboliza um novo momento do Centro do Rio, ao combinar tradição e inovação de forma autêntica, tornando-se exemplo de revitalização urbana com identidade própria.