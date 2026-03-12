Desde fevereiro, uma parcela significativa da população brasileira vem recebendo R$ 1.621 mensalmente, sendo este o montante definido pelo mais recente Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) como o novo valor do salário mínimo.

Mas é importante lembrar que o valor serve principalmente como uma base de remuneração nacional, já que os estados possuem autonomia para definir salários regionais. E vale destacar que, no Paraná, as remunerações oferecidas quebraram recordes.

Isso porque os montantes superaram não apenas a média nacional, mas também os salários de outros estados, uma vez que o valor máximo oferecido chega a R$ 2.407,90, conforme publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná.

Os pagamentos são destinados exclusivamente à categorias que não possuem um piso definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho e são divididos em quatro faixas salariais, atendendo aos seguintes cargos:

Grupo I (R$ 2.105,34): trabalhadores do Grande Grupo 6 da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sendo eles agropecuários, trabalhadores florestais e da pesca;

trabalhadores do Grande Grupo 6 da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sendo eles agropecuários, trabalhadores florestais e da pesca; Grupo II (R$ 2.181,63): trabalhadores dos Grandes Grupos 4, 5 e 9 da CBO, que incluem agentes do setor administrativo, serviçõs gerais, vendedores do comércio e do segmento de manutenção;

trabalhadores dos Grandes Grupos 4, 5 e 9 da CBO, que incluem agentes do setor administrativo, serviçõs gerais, vendedores do comércio e do segmento de manutenção; Grupo III (2.250,04): trabalhadores dos Grandes Grupos 7 e 8 da CBO, como os que atuam na produção de bens e serviços industriais;

trabalhadores dos Grandes Grupos 7 e 8 da CBO, como os que atuam na produção de bens e serviços industriais; Grupo IV (R$ 2.407,90): trabalhadores do Grande Grupo 3 da CBO, sendo eles os técnicos de nível médio.

Maiores salários mínimos do Brasil: confira os valores

Apesar de oferecer o maior salário mínimo do país, o Paraná não é o único estado que conta com remunerações muito acima da média para trabalhadores sem piso, uma vez que ainda há locais como:

Rio Grande do Sul: divide os pagamentos, que vão de R$ 1789,04 a R$ 2.267,27, em cinco categorias diferentes;

divide os pagamentos, que vão de R$ 1789,04 a R$ 2.267,27, em cinco categorias diferentes; São Paulo: embora fixe o valor, oferece uma remuneração de R$ 1.804.

Com isso, todos os profissionais desses estados que não possuem proteção federal ou sindical em relação à remuneração passam a ter direito a um pagamento mais justo, o que também pode contribuir para o fortalecimento do mercado interno brasileiro.