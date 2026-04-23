Apesar de frequentemente disputar a liderança com a Apple em volume global de vendas de smartphones e de praticamente dominar o mercado Android, a gigante sul-coreana Samsung também é obrigada a realizar cortes periódicos em sua produção.

Isso porque, devido às constantes atualizações que ocorrem no setor de tecnologia, muitos aparelhos e componentes acabam ficando obsoletos em pouquíssimo tempo.

E de acordo com um relatório divulgado recentemente pelo portal The Elec, a Samsung encerrará oficialmente a produção de memórias nos modelos LPDDR4 e LPDDR4X, uma vez que pretende dedicar esforços a tecnologias mais modernas.

Dessa forma, a empresa espera poder dedicar esforços adicionais a recursos como a memória LPDDR5, que além de ser projetada para dispositivos 5G e ser capaz de otimizar o uso de recursos de inteligência artificial (IA), ainda se mostra capaz de melhorar o desempenho geral dos aparelhos em cerca de 50%.

É relevante destacar que a decisão afeta até mesmo aparelhos lançados há pouco tempo, uma vez que o smartphone Galaxy A17, por exemplo, ainda utiliza o padrão de memória LPDDR4X. Agora, os novos lotes passarão a contar com a nova tecnologia.

Além da performance: decisão da Samsung também possui motivação financeira

Conforme divulgado pelo portal TudoCelular, o avanço tecnológico não foi a única motivação por trás da recente decisão da Samsung, uma vez que ela também pode impulsionar a margem de lucro da empresa.

Afinal, vale lembrar que aparelhos de alto desempenho são capazes de suportar o processamento de grandes volumes de dados, o que se mostra essencial para lidar com aplicações de IA, que recebem atualizações constantes.

Paralelamente à melhora de desempenho, os consumidores ainda poderão observar uma elevação no preço final dos modelos de smartphone mais recentes da empresa, uma vez que a incorporação de novos recursos impacta diretamente a composição do valor cobrado.