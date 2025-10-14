O ex-piloto Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, deixou a ilha de Maiorca, na Espanha, em abril de 2025, rumo à cidade de Gland, na Suíça, para um momento especial: conhecer sua primeira neta, Millie, filha de Gina-Maria Schumacher e Iain Bethke. A visita, cuidadosamente organizada por sua esposa, Corinna Schumacher, ocorreu sob total sigilo e com um esquema de segurança reforçado. Para evitar exposição, o deslocamento foi feito em um helicóptero particular, garantindo rapidez e discrição.

Viagem planejada com discrição e segurança

A operação foi planejada em detalhes por Corinna, que há mais de uma década se dedica integralmente ao bem-estar do marido desde o acidente de esqui sofrido por ele em 2013, que causou uma grave lesão cerebral. Antes do trajeto, Schumacher passou por uma série de avaliações médicas para assegurar que estivesse apto para a viagem. O trajeto aéreo entre Maiorca e a Suíça foi escolhido para evitar aparições públicas e preservar a privacidade da família.

Mansão adaptada para receber o ex-piloto

A reunião familiar aconteceu na residência dos Schumacher às margens do Lago Genebra, local conhecido por sua tranquilidade e estrutura moderna. A mansão, que serve de base da família desde 2013, passou por adaptações para atender às necessidades de Schumacher, incluindo acessos facilitados e suporte médico permanente. Nenhum registro fotográfico foi divulgado, e o local permaneceu sob vigilância constante durante a visita.

Emoção entre fãs e homenagens online

A notícia do reencontro rapidamente se espalhou pelas redes sociais, emocionando admiradores do ex-piloto em mais de 150 países. Fãs compartilharam homenagens e relembraram momentos marcantes da carreira de Schumacher, como suas vitórias nos GPs de Mônaco e Spa. Ex-companheiros de pista, como Rubens Barrichello e Felipe Massa, destacaram o valor do momento familiar e a força dos laços que mantêm o legado do piloto vivo.

Legado de um ídolo do automobilismo

Com 91 vitórias e sete títulos mundiais conquistados entre 1994 e 2004, Schumacher continua sendo um dos maiores nomes da Fórmula 1. Em 2025, itens pessoais do ex-piloto, como capacetes e macacões usados em corridas históricas, foram leiloados para causas sociais — um reflexo do compromisso da família em manter viva a influência e o espírito solidário do campeão.