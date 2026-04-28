Por operarem, em geral, com horários de funcionamento mais amplos do que muitos estabelecimentos e oferecerem ampla variedade de entretenimento, os shopping centers acabam se destacando como uma das principais escolhas de lazer para muitas pessoas.

Entretanto, nos últimos anos, esses empreendimentos passaram a enfrentar quedas drásticas no número de visitantes, sobretudo por conta de mudanças no comportamento dos consumidores, que passaram a valorizar mais o e-commerce.

Pensando nisso, lojistas têm avaliado estratégias para lidar com o problema e, assim, equilibrar custos e demanda. Nesse cenário, a opção de reduzir o horário de funcionamento tem sido considerada uma das mais promissoras.

Afinal, é relevante lembrar que manter lojas abertas até tarde, sem fluxo adequado de consumidores, resulta em despesas que podem comprometer a margem de lucro. Além disso, a redução de horário ainda pode contribuir para um aumento a eficiência ao concentrar as vendas nos períodos mais estratégicos.

No entanto, conforme destacado pelo portal O Antagonista, a decisão ainda está sendo cuidadosamente analisada, tendo em vista não só que o perfil do público pode variar de acordo com cada região, mas também que a palavra final depende da empresa responsável pelo shopping.

O futuro dos shoppings: empreendimentos vivenciam grandes transformações

Apesar dos desafios enfrentados pelos shoppings, é errado pensar que eles estão com os dias contados. Na realidade, a expectativa é de que esses empreendimentos passem por grandes transformações para se manterem relevantes.

Alterações mais recentes incluem o investimento mais amplo em restaurantes e opções de entretenimento, sendo estas alternativas para consolidar os shoppings como verdadeiros centros de convivência e experiência.

Além disso, alguns empreendimentos também têm apostado na diversificação de serviços, deixando de lado o rótulo de “ambiente de lazer” para se transformar em um ecossistema mais completo, capaz de atrair públicos com os mais variados objetivos e, assim, preservar seu valor.