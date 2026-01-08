No dia em que celebrava o próprio aniversário no local de trabalho, em um supermercado na Espanha, um funcionário com 30 anos de empresa foi demitido por justa causa após oferecer doces aos colegas. O episódio acabou se transformando em um processo judicial que resultou em uma indenização de cerca de R$ 680 mil.

Cerca de um mês após a comemoração, a empresa alegou fraude, afirmando que o funcionário teria pago apenas parte do valor de croissants e doces de chocolate. O caso chegou ao Tribunal Superior de Justiça da Galiza, que analisou o suposto erro na pesagem dos produtos, o histórico profissional do trabalhador e a proporcionalidade da punição aplicada.

De acordo com o processo, o funcionário resolveu comemorar o aniversário levando croissants e doces de chocolate para compartilhar com os colegas antes da abertura do supermercado. Os itens foram retirados da própria padaria da loja, uma prática considerada comum entre equipes que trabalham juntas há muitos anos.

O valor total dos produtos era de 68 euros, cerca de R$ 424, mas um erro na pesagem fez com que apenas uma das bandejas fosse registrada no sistema, deixando os demais itens fora da cobrança. Sem perceber a falha no cupom, o trabalhador passou pelo caixa e pagou exatamente o valor indicado no recibo.

O caso só veio à tona algum tempo depois. Cerca de um mês após a comemoração, a rede de supermercados comunicou a demissão por justa causa do funcionário, alegando que ele teria infringido uma norma interna que proíbe o consumo ou a apropriação de mercadorias sem o pagamento integral.

Mesmo após ser informado sobre o erro e quitar a diferença devida, o funcionário teve a demissão mantida, assim como a acusação de fraude, sem que a empresa considerasse punições mais brandas. Diante disso, o trabalhador recorreu à Justiça — e saiu vitorioso.