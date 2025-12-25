A poucos dias do encerramento de 2025, uma notícia inesperada movimentou consumidores de Curitiba. Um supermercado bastante conhecido da capital paranaense terá suas atividades encerradas após a venda do terreno onde funciona atualmente. O espaço, localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, será demolido para dar lugar a um novo empreendimento imobiliário de grande porte.

Segundo informações divulgadas pelo portal Tribuna Paraná, o terreno, com cerca de 90 mil metros quadrados, foi negociado recentemente, selando o futuro do Carrefour Champagnat, que mantém duas entradas no bairro Mossunguê. A decisão pegou clientes de surpresa, já que o estabelecimento faz parte da rotina de compras de moradores da região há anos.

Venda do terreno e novo projeto imobiliário

A área foi adquirida por um consórcio formado por empresas paranaenses, liderado pela imobiliária Confronto, em parceria com a Skna Properties e a Teerra Desenvolvimento Imobiliário. O grupo negociava o espaço desde o início do ano e conseguiu concluir a compra após a união dos investidores.

De acordo com representantes do projeto, a negociação envolveu um valor estimado em cerca de R$ 300 milhões, reforçando a relevância estratégica do terreno dentro do mercado imobiliário local. A demolição do supermercado está prevista para ocorrer ao longo de 2026, abrindo espaço para a nova fase do endereço.

O que será construído no local do antigo supermercado

No lugar do Carrefour Champagnat, está previsto um complexo de uso misto, reunindo diferentes tipos de ocupação em um único espaço. O projeto inclui torres residenciais, áreas comerciais, espaços corporativos, um hotel e um centro comercial integrado, aproveitando o potencial da região.

A proposta é transformar o terreno em um polo urbano moderno, com infraestrutura completa e capacidade de atender tanto moradores quanto empresas e visitantes. Segundo os idealizadores, o empreendimento foi pensado para dialogar com o crescimento da cidade e a valorização do entorno.

Impacto urbano e expectativa do mercado

A substituição do supermercado por um megaprojeto marca uma mudança significativa no perfil da área. Especialistas do setor avaliam que o novo complexo deve impulsionar ainda mais o desenvolvimento imobiliário da região, além de gerar empregos durante as fases de obra e operação.

Apesar da despedida de um ponto tradicional, a expectativa é que o novo empreendimento se torne uma referência urbana em Curitiba, redefinindo o uso de um dos maiores terrenos da capital.