Embora muitos brasileiros já estejam aproveitando o Carnaval, as novas regras para o Imposto de Renda, divulgadas na primeira quinzena de janeiro pela Receita Federal, poderão fazer com que muitos interrompam as celebrações para resolver esta pendência.

Ainda mais considerando que, de acordo com os prazos divulgados, as fontes pagadoras, como empresas e instituições financeiras, terão até o dia 28 de fevereiro para disponibilizarem aos contribuintes os informes de rendimento.

Vale lembrar que o documento é fundamental para realizar a declaração corretamente, uma vez que ele reúne informações como o total recebido ao longo do ano, o montante retido de imposto e quais valores foram informados à Receita por empresas, bancos e outras instituições.

O informe atual é referente aos rendimentos obtidos em 2025. E para ter acesso a ele, o contribuinte deve fazer uma pesquisa nos canais oficiais das instituições, incluindo sites e aplicativos.

É importante ressaltar que os informes de rendimento servem como base principal para a declaração de impostos. E conferi-lo com antecedência é fundamental para assegurar que as informações serão transmitidas à Receita sem nenhum tipo de pendência.

Documentação e prazos da declaração do imposto de renda

Ainda segundo as informações divulgadas pela Receita, o período de entrega da declaração do imposto de renda de 2026 será iniciado no dia 16 de março e se estenderá até o dia 30 de maio, dando aos brasileiros tempo suficiente para reunir toda a documentação necessária para o procedimento. Além do já citado informe de rendimentos, a lista ainda inclui:

Comprovantes de investimentos;

Documentos de despesas médicas e educacionais;

CPF de todos os dependentes;

Registros de compra e venda de bens.

Apesar de a Lei 15.270/2025, que concede isenção do Imposto de Renda para rendimentos de até R$ 5 mil, estar vigente desde 1º de janeiro, seus impactos práticos ocorrerão apenas na declaração a ser entregue em 2027. Sendo assim, neste ano, continuam valendo as regras já aplicadas.