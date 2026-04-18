O Nissan Ariya, um dos modelos mais avançados da marca japonesa, foi testado no Brasil pela equipe do Motor1 Brasil, mesmo sem previsão de lançamento no país. O SUV chamou atenção por reunir tecnologia de ponta, design futurista e desempenho digno de modelos premium, mas segue como um carro que os brasileiros ainda não poderão comprar oficialmente.

Durante a avaliação realizada pela equipe do Motor1 Brasil, o Ariya impressionou pelo silêncio a bordo, aceleração imediata e condução refinada, características típicas de veículos 100% elétricos. O modelo também se destacou pelo alto nível de acabamento e pelo pacote tecnológico, com destaque para os sistemas de assistência à condução e o interior minimalista.

Mesmo com o teste positivo, a Nissan já deixou claro que o SUV está no Brasil apenas para estudos e avaliações. O modelo faz parte de um projeto de testes em condições reais, rodando em diferentes regiões do país para analisar desempenho, consumo e adaptação ao uso cotidiano dos brasileiros.

Isso explica por que, apesar de já estar circulando por aqui e sendo testado por especialistas, o Ariya ainda não será vendido no mercado nacional. A estratégia da marca é usar o modelo como laboratório para futuras tecnologias, preparando o caminho para novos carros elétricos que possam, de fato, chegar ao Brasil.

Tecnologia impressiona, mas ausência no mercado frustra

O Nissan Ariya representa um salto importante na eletrificação da marca, com versões que podem ter dois motores elétricos e tração integral, entregando alto desempenho e eficiência. Em mercados internacionais, o modelo já compete com SUVs elétricos de luxo, reforçando o potencial que poderia ter no Brasil.

Ainda assim, a ausência de previsão de venda acaba frustrando consumidores e entusiastas. Mesmo com o crescimento dos carros elétricos no país, a Nissan optou por usar o Ariya apenas como base de testes, indicando que o público brasileiro ainda terá que esperar para ver um SUV desse nível disponível nas concessionárias.