Na tarde de sexta-feira (17), a influenciadora Tata Estaniecki atualizou seus perfis nas redes sociais e retirou o sobrenome “Cocielo”, voltando a assinar apenas com seu nome de solteira. A alteração aconteceu poucas horas depois de Júlio Cocielo, seu agora ex-marido, anunciar oficialmente o término do casamento. Até então, Tata mantinha o nome completo “Tata Estaniecki Cocielo” em suas publicações, reforçando a identidade compartilhada com o humorista.

Anúncio oficial do término

Na noite anterior, Cocielo havia comunicado a separação por meio de suas redes sociais. No texto, o youtuber comentou sobre o carinho do público e como o relacionamento sempre foi acompanhado de perto pelos seguidores. “Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor’. Lendo isso, a gente fazia questão de brincar com o tema, mostrando que todo casal tem altos e baixos”, escreveu.

O influenciador também destacou que, apesar da separação, o respeito e o afeto entre eles permanecem. “Vivemos anos intensos, realizamos sonhos, crescemos juntos e tivemos dois filhos maravilhosos. Aprendemos muito um com o outro. Então, por favor, continuem acreditando no amor”, completou. Cocielo reforçou ainda que o casal não pretende se pronunciar novamente sobre o assunto, pedindo privacidade neste momento.

Reação do público e fim das especulações

A decisão de Tata de remover o sobrenome das redes sociais colocou fim às dúvidas dos fãs, que acreditavam que o anúncio de separação pudesse ser apenas uma brincadeira — já que o humorista costuma criar conteúdos bem-humorados sobre relacionamentos. Com a mudança, a influenciadora confirmou que o fim do casamento é definitivo, encerrando um ciclo de oito anos ao lado de Júlio Cocielo.