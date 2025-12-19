O prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário em 2025 chega ao fim nesta sexta-feira, 19 de dezembro. A data impacta diretamente mais de 95 milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país. Previsto na legislação trabalhista, o benefício é considerado um reforço importante no orçamento das famílias, especialmente no período de fim de ano, quando as despesas costumam aumentar.

Como é feito o cálculo do benefício

O valor do 13º salário leva em conta o tempo de serviço ao longo do ano. A regra estabelece o pagamento de 1/12 do salário para cada mês trabalhado. Quem esteve empregado durante todo o ano recebe o valor integral, enquanto trabalhadores contratados ao longo de 2025 têm direito ao pagamento proporcional ao período efetivamente trabalhado.

Além do salário fixo, outros componentes da remuneração entram no cálculo, como horas extras, adicionais e comissões, desde que sejam habituais. Esses valores são considerados para se chegar à média salarial utilizada na base do benefício.

Descontos incidem na segunda parcela

Diferentemente da primeira parcela, a segunda parte do 13º salário sofre descontos obrigatórios. Nela, são abatidas contribuições como o INSS e, quando aplicável, o Imposto de Renda. Por esse motivo, o valor depositado agora costuma ser menor do que o pago anteriormente, o que gera dúvidas entre trabalhadores que não acompanham de perto o cálculo.

Quem tem direito e o que fazer em caso de atraso

O direito ao 13º salário é garantido a empregados formais, além de aposentados e pensionistas. Caso o pagamento não seja realizado dentro do prazo legal, a orientação é procurar inicialmente o setor de recursos humanos da empresa ou o sindicato da categoria. Persistindo o problema, o trabalhador pode registrar denúncia junto ao Ministério do Trabalho.

Empresas que descumprem a obrigação estão sujeitas a multa administrativa de R$ 170,26 por funcionário prejudicado, valor que pode ser dobrado em caso de reincidência. Além de garantir direitos, o pagamento do 13º injeta bilhões de reais na economia e ajuda a movimentar o comércio durante as festas.