Amada por uns, detestada por outros, a água com gás é uma daquelas bebidas que nunca passam despercebidas. Seja pela sensação borbulhante ou pelo gosto peculiar, ela conquistou espaço na rotina de muitos brasileiros.

Mas, além das preferências pessoais, a bebida também tem sido alvo de debates acalorados, e um dos temas mais controversos é sua suposta relação com a pressão arterial.

Tudo aquilo que te falaram sobre água com gás não é verdade

A teoria que ganhou força nas redes sociais afirma que o consumo de água gaseificada pode elevar a pressão e, consequentemente, representar um risco à saúde cardiovascular.

O argumento mais comum é que o gás carbônico presente na bebida ou o sódio usado na composição provocariam esse efeito indesejado.

Diante da repercussão, profissionais da área da saúde, como nutricionistas e cardiologistas, decidiram investigar a fundo se existe, de fato, um impacto real.

O que se sabe até agora, com base em estudos recentes, é que a ingestão de água com gás pode causar uma leve elevação momentânea na pressão arterial, mas esse efeito é passageiro e não representa risco para a maioria das pessoas.

O fenômeno é explicado por um mecanismo fisiológico conhecido como reflexo de deglutição, uma resposta natural do corpo ao engolir líquidos. Em poucos minutos, os níveis voltam ao normal.

Não há, portanto, evidência científica consistente de que o consumo habitual da bebida cause hipertensão.

Água com gás deve ser evitada por conta do sódio? E ela faz mal ao estômago e rins?

Outra preocupação recorrente diz respeito ao teor de sódio presente na água gaseificada. Como o excesso desse mineral está, de fato, ligado ao aumento da pressão arterial, muitos consumidores temem que estejam ingerindo doses elevadas sem perceber.

No entanto, a maioria das marcas disponíveis no mercado brasileiro apresenta quantidades mínimas de sódio, geralmente abaixo de 1 mg por litro, valor considerado insignificante dentro dos padrões recomendados por órgãos de saúde.

Apenas algumas águas minerais com gás, especialmente as importadas ou de fontes específicas, podem ter teores mais altos, o que reforça a importância de checar o rótulo.

Além desses pontos, outro mito comum é o de que o gás em si faria mal ao estômago ou aos rins. Nenhuma dessas alegações se sustenta diante das evidências disponíveis.

Para a maioria das pessoas saudáveis, a água com gás é segura, hidratante e pode ser consumida regularmente sem medo.