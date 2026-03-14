Nesta semana, a Uber anunciou que a funcionalidade Uber Mulher, que já vinha sendo testada em sete cidades, agora se expandirá para dezenas de capitais brasileiras. Mas sua ampliação acabou atraindo muitas dúvidas.

Isso porque algumas pessoas passaram a acreditar que, nessas cidades, a Uber passaria a aceitar apenas solicitações de corrida feitas por mulheres, deixando as feitas por homens em segundo plano. No entanto, vale destacar que essa interpretação está totalmente incorreta.

Afinal, o Uber Mulher não se trata de uma priorização geral da plataforma, mas de uma série de ferramentas exclusivas para usuárias mulheres, criadas para tornar as viagens mais seguras, principalmente por conta do aumento da preocupação com casos de violência.

A novidade foi desenvolvida para ser utilizada de três maneiras diferentes dentro da plataforma, oferecendo mais versatilidade para que passageiras possam desfrutar de viagens mais seguras. São elas:

Uber Mulher: a opção surgirá entre entre os produtos disponíveis para solicitar uma viagem na tela inicial das usuárias e, ao ser selecionada, tentará parear a viagem com uma motorista mulher;

a opção surgirá entre entre os produtos disponíveis para solicitar uma viagem na tela inicial das usuárias e, ao ser selecionada, tentará parear a viagem com uma motorista mulher; Reserve Uber Mulher: o recurso também poderá acessado por meio do Uber Reserve, que permite programar viagens com a antecedência mínima de 30 minutos;

o recurso também poderá acessado por meio do Uber Reserve, que permite programar viagens com a antecedência mínima de 30 minutos; Preferência das Mulheres: nas configurações de Perfil/Preferências de Viagem, as usuárias podem ativar a opção de preferência para que motoristas mulheres sejam priorizadas. Todavia, caso o tempo de espera seja longo, o aplicativo redirecionará o pedido de viagem para qualquer motorista mais próximo automaticamente.

Uber Mulher no Brasil: onde o recurso está disponível?

Conforme divulgado pelo portal Correio 24 Horas, a expansão da funcionalidade Uber Mulher foi iniciada nesta semana e está ocorrendo de forma gradual. Até o momento, o recurso pode ser acessado por moradoras das seguintes cidades:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Belo Horizonte;

Salvador;

Brasília;

Recife;

Manaus;

Fortaleza;

Belém;

João Pessoa;

Goiânia;

São Luís;

Cuiabá.

Vale destacar que a funcionalidade também está sendo liberada para usuários do Uber Conta Teens, que já oferece diversos recursos de segurança voltados à proteção de adolescentes. Sendo assim, com a novidade, a plataforma amplia ainda mais suas medidas de segurança para este fim.