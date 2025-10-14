A Uber anunciou uma mudança nas regras para elegibilidade de veículos, que passa a valer em 5 de janeiro de 2026. A medida mira diretamente as classes mais valorizadas da plataforma — Uber Black e Uber Comfort —, exigindo uma frota mais moderna e refinada para manter a qualidade dessas modalidades premium.

Quais carros deixam de fazer parte da elite

Dentro dessa reformulação, modelos como Citroën Basalt, Renault Kardian, Caoa Chery Tiggo 3/3X, Hyundai Kona, JAC J3 e JAC iEV 40 estão entre os que serão excluídos da categoria Black, independentemente do ano de fabricação. Para voarem em Black, veículos como Volkswagen Virtus só continuarão elegíveis em São Paulo se forem fabricados a partir de 2026, enquanto Duster, Nivus e City devem ter ano mínimo de 2023.

No Uber Comfort, marcas populares como Renault Logan serão banidas a partir de julho de 2026, e modelos como Chevrolet Cobalt, Prisma, VW Voyage e Toyota Etios Sedan só serão aceitos se fabricados em 2018 ou 2019, a depender da cidade. Fiat Argo e VW Polo só poderão atuar na Comfort a partir de 2023.

Novas exigências e impactos para motoristas

Para rodar nas categorias premium, os veículos ainda devem possuir ar-condicionado, quatro portas, capacidade para cinco passageiros e, no caso do Black, cores como preto, prata, cinza, chumbo, azul-marinho, marrom ou branco. Além disso, o motorista precisa ter avaliação média mínima de 4,85 e ter completado pelo menos 100 viagens em outras classes (exceto Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi).

A readequação será dura para quem já atua nessas categorias e terá de trocar o carro para manter a operação. A empresa recomenda que os motoristas consultem a lista oficial de modelos permitidos no aplicativo e se programem com antecedência para atender às novas exigências.

Uma aposta na imagem premium

Com essas mudanças, a Uber busca elevar o padrão das classes Black e Comfort, reforçando a distinção entre elas e as opções mais básicas. O balanço da medida poderá impactar tanto motoristas — que precisarão investir em veículos mais novos — quanto passageiros, que poderão perceber uma frota mais homogênea e sofisticada.