Apesar de declarações anteriores alegando que o país não deveria ter se envolvido no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece estar pronto para ordenar um ataque contra o Irã ainda nesta semana.

De acordo com fontes ouvidas pelo portal CNN, o recebimento de reforços de meios aéreos e navais na região acabaram deixando as Forças Armadas americanas prontas para dar início a uma grande ação já no final de semana.

Todavia, apesar das circunstâncias, o cenário ainda é de muita incerteza, já que uma das pessoas consultadas também alegou que Trump ainda não parece ter tomado uma decisão. Segundo ela, o presidente tem consultado assessores e aliados com frequência para definir as estratégias.

Em declaração recente, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, não apenas afirmou que o Irã deve revelar mais detalhes sobre sua posição em breve, como ainda confirmou a possibilidade de uma ação militar dos EUA, mesmo sem estabelecer prazos.

Isso porque, conforme divulgado pela revista Veja, Leavitt deixou claro que, embora Trump valorize a via diplomática, o uso da força como instrumento para lidar com eventuais conflitos não foi descartado.

Além dos EUA: movimentos militares também se intensificam no Irã

Vale destacar que, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos reforçam seu armamento e ampliam seus movimentos militares rumo ao Oriente Médio, o Irã também parece considerar a pior hipótese.

Afinal, como revelado por imagens de satélite analisadas pelo Institute for Science and International Security, a proteção das instalações nucleares pode estar sendo reforçada na capital do país.

Sendo assim, embora os canais diplomáticos aparentemente permaneçam abertos, é evidente que a tensão entre os dois países vem se intensificando. E vale destacar que, a indefinição quanto aos próximos passos a serem adotados parece contribuir ainda mais para o agravamento deste cenário.